La Vall d’Uixó lanza un plan de cuatro años para adaptar sus parques al cambio climático

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha anunciado la puesta en marcha de un plan estratégico de adaptación de parques y jardines al cambio climático, una estrategia que se desarrollará durante los próximos cuatro o cinco años con el objetivo de renovar y actualizar estos espacios públicos a las nuevas condiciones climáticas y a las necesidades actuales de la ciudadanía.

El anuncio se ha realizado durante la fiesta de inauguración de la nueva plaza de la calle Balmes, un espacio de 2.000 metros cuadrados situado entre las calles Maestro Chapí y Poeta Llorente que ha sido recuperado para el uso ciudadano, especialmente para los niños y niñas, y que incorpora juegos infantiles, juegos de agua, zonas verdes y una plataforma totalmente accesible.

La alcaldesa, Tania Baños, ha explicado que “los episodios de altas temperaturas son cada vez más frecuentes y las ciudades deben adaptarse a esta nueva realidad”. Por ello ha destacado que “muchos de los parques de la Vall se construyeron en el siglo XX y ahora necesitan una actualización para dar respuesta a los retos del siglo XXI, especialmente a los derivados del cambio climático”.

La alcaldesa de la Vall ha inaugurado la nueva plaza de la calle Balmes, un espacio de 2.000 metros cuadrados situado entre las calles Maestro Chapí y Poeta Llorente. / MEDITERRÁNEO

Características

Esta nueva plaza incorpora 12 árboles de nueva plantación, arbustos y la adecuación de la jardinera ya existente, contribuyendo a generar sombra, reducir el efecto isla de calor y crear un entorno más confortable. Además, los juegos de agua se suman a los del splashpark de la plaza del Parque, convirtiéndose en el segundo espacio de estas características de la ciudad.

Baños ha recordado que “desde 2015 hemos recuperado espacios públicos para las personas con la peatonalización de las plazas Assumpció, Centre y ahora Balmes”. En este sentido, ha remarcado que “seguimos avanzando hacia una ciudad más verde, más amable y más pensada para las familias, los niños y niñas y las personas mayores”.

El futuro plan de adaptación de parques y jardines ya ha comenzado a desplegar algunas de sus primeras actuaciones, como la instalación de toldos en los parques de la plaza 9 d’Octubre y del Progrés, en los barrios Carbonaire y Toledo, respectivamente. Y también con la creación de los dos parques de agua actualmente en funcionamiento.

Además, el Ayuntamiento licitará próximamente un contrato específico de mantenimiento y mejora de parques y zonas infantiles dotado con 200.000 euros, que permitirá ejecutar actuaciones de renovación y actualización de estos espacios durante los próximos años.

El objetivo es que este proceso de transformación esté completado alrededor de los años 2030 y 2031. “Invertimos recursos públicos para mejorar los espacios de convivencia y juego de la ciudad, pero también es importante que todas y todos los cuidemos porque son patrimonio colectivo y forman parte de la calidad de vida de la Vall”, ha concluido la alcaldesa.