Vinaròs: habrá feria y noria para las fiestas

Tras varios días de incertidumbre, Vinaròs contará finalmente con feria de atracciones durante la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, que arrancan el próximo viernes, 19 de junio.

La decisión fue adoptada este martes por la tarde por los feriantes, que se reunieron en el recinto de Fora Forat para decidir si participaban o no en las fiestas tras el conflicto surgido con el Ayuntamiento por la instalación de una gran noria en la zona portuaria.

Se trata de una decisión municipal con la que algunos feriantes no estaban inicialmente de acuerdo, al considerar que dividía la oferta lúdica en dos espacios alejados, lo que, a su juicio, podía perjudicarles.

Sin embargo, la decisión se resolvió de forma mayoritaria a favor del montaje de las atracciones, despejando así las dudas surgidas en los últimos días y garantizando la presencia de una de las ofertas de ocio más esperadas por vecinos y visitantes durante estas fechas.

Los trabajos de instalación de la feria comenzarán este miércoles por la mañana en el paseo de Fora Forat, con el objetivo de que todas las atracciones estén operativas para el inicio oficial de las celebraciones, previsto para el próximo viernes.

Una noria de 30 metros en el puerto

Paralelamente, próximamente también comenzará el montaje de la noria panorámica en el puerto. Bajo el lema “De Vinaròs al cel”, será una de las grandes novedades destacadas de la programación festiva de este año.

La estructura, de 30 metros de altura, se ubicará en el recinto portuario, uno de los principales escenarios de las fiestas y espacio donde se celebrarán buena parte de los conciertos, las actuaciones de las orquestas y las actividades programadas en el entoldado festivo.

Su instalación añadirá un nuevo atractivo a unas fiestas que, finalmente, combinarán la tradicional feria de atracciones con esta nueva propuesta de ocio y vistas panorámicas sobre la ciudad y el litoral.