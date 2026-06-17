Alcalà activa la expropiación de suelo para recuperar el barranco Cala Blanca dentro de un PAI

Alcalà de Xivert da un nuevo paso para desbloquear la recuperación del barranco Cala Blanca, una actuación vinculada al desarrollo urbanístico del PAI del sector R-25 de Alcossebre. El Ayuntamiento ha sometido a información pública, durante el plazo de un mes, el proyecto de expropiación por tasación conjunta para adquirir el suelo necesario para ejecutar esta intervención, considerada clave dentro del proyecto de urbanización.

El anuncio deriva del acuerdo adoptado por la junta de gobierno local el pasado 10 de junio y afecta a los terrenos necesarios para que el Ayuntamiento pueda disponer de la superficie que permitirá acometer la recuperación del cauce en el entorno del sector R-25. La intervención forma parte de las condiciones incluidas en el programa de actuación Integrada, aprobado por el pleno en mayo de 2024, y lleva implícita la declaración de utilidad pública e interés social, así como la necesidad de ocupación de la parcela incluida en el expediente.

El trámite iniciado ahora por el consistorio no supone que el Ayuntamiento asuma directamente la ejecución de las obras, ya que lo que ha hecho la administración local es iniciar el procedimiento para obtener los terrenos necesarios mediante expropiación, un paso previo a la ejecución de las obras de recuperación del barranco Cala Blanca previstas dentro del desarrollo del PAI R-25.

Edicto por el que el Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre somete el proyecto de expropiación por tasación conjunta. / Mediterráneo

Mitigar el riesgo de inundaciones

La intervención sobre el barranco Cala Blanca no es una obra menor dentro del desarrollo del sector. Según la documentación del PAI, su recuperación permitirá generar una fachada ambiental de transición hacia el suelo protegido de la Serra d’Irta y ampliar la capacidad hidráulica del cauce, lo que se plantea como una medida correctora frente al riesgo de inundabilidad tanto del ámbito de actuación como de los sectores colindantes.

El proyecto prevé la adecuación y recuperación del barranco como una infraestructura común, ya que también sirve para el drenaje de aguas pluviales de otros ámbitos próximos, en concreto los sectores R-24 y R-26. Por este motivo, la documentación urbanística contempla la creación de un canon de urbanización para que estos sectores asuman en el futuro la parte proporcional de una obra que inicialmente será adelantada desde el desarrollo del R-25.

Presupuesto de 395.000 €

La proposición jurídico-económica cifra el presupuesto de ejecución material del encauzamiento del barranco Cala Blanca en 395.523 euros. De esa cantidad, al sector R-25 le corresponde una participación de 191.099 euros, el 48% del total. El resto se reparte entre el R-24, con 120.291 euros, y el R-26, con 84.132 euros. El conjunto de las cargas fijas y variables del PAI asciende a 4,46 millones de euros, incluyendo el proyecto de urbanización, la parte proporcional del barranco, honorarios, gastos de gestión, beneficio del urbanizador y el canon de saneamiento.

El sector R-25 se ubica en Alcossebre, en un ámbito de 53.378 metros cuadrados de superficie, adaptado a las determinaciones del Pativel, que redujo la delimitación inicial del suelo urbanizable para excluir los terrenos con valores ambientales, paisajísticos o territoriales protegidos. La actuación mantiene un uso dominante residencial, con una edificabilidad total de 21.351 metros cuadrados de techo y una previsión máxima de 256 viviendas.

La memoria del proyecto recoge que Mediterráneo Calidad Urbana S.L. actúa como promotora de la iniciativa y propietaria mayoritaria de los terrenos del sector, con un 89,6% de la superficie. El desarrollo incluye la urbanización integral del ámbito, con pavimentación, redes de agua potable, saneamiento y pluviales, electricidad, alumbrado público, telefonía, jardinería, equipamiento urbano y señalización, además de las obras complementarias necesarias para integrar el sector en su entorno.

La expropiación ahora sometida a información pública se centra precisamente en los suelos externos necesarios para ejecutar la recuperación del barranco Cala Blanca. La memoria del PAI ya contemplaba que, cuando estos terrenos no fueran de titularidad pública municipal, su obtención se intentaría mediante reservas de aprovechamiento voluntarias y, si no fuera posible, mediante ocupación directa o expropiación.