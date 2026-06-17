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El bono comercio de Peñíscola moviliza 30.000 euros en compras locales

La campaña ha vendido 456 bonos canjeados en 22 comercios adheridos y el Ayuntamiento ya anuncia una nueva edición para final de año

La concejala de Comercio, Lidia Herrero (d), en un establecimiento de la localidad.

La concejala de Comercio, Lidia Herrero (d), en un establecimiento de la localidad. / Mediterráneo

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Redacción

Redacción

Peñíscola

El bono comercio de Peñíscola vuelve a demostrar su tirón entre vecinos y comercios. La campaña, impulsada por la Concejalía de Comercio por cuarto año consecutivo, ha permitido movilizar 30.000 euros en compras locales y reforzar la actividad del pequeño comercio fuera de los meses de mayor afluencia turística.

La iniciativa partía de una inversión municipal de 15.000 euros, que se ha traducido en la venta de 456 bonos canjeados en 22 establecimientos adheridos. El objetivo es sencillo: animar a comprar en los negocios de proximidad, apoyar al comercio local y contribuir al mantenimiento del empleo que genera el sector en el municipio.

La concejala del área, Lidia Herrero, ha valorado de forma muy positiva el resultado de esta nueva edición y ha destacado que el programa “funciona cada vez más y mejor”. Por ello, ha avanzado que el Ayuntamiento prepara una nueva campaña del Bono Comercio durante el último trimestre del año.

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El programa cuenta con la colaboración de Confecomerç, que facilita las herramientas tecnológicas necesarias para su desarrollo, y con el respaldo de la Associació de Comerciants de Peníscola.

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