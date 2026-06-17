Burriana da luz verde a la ampliación del cementerio por 370.000 euros

El Ayuntamiento de Burriana ha dado luz verde a la cuarta fase de ampliación del cementerio municipal, una actuación que permitirá la construcción de 260 nuevos nichos con el objetivo de incrementar la capacidad del recinto funerario. Los trabajos han sido adjudicados por un importe cercano a los 370.000 euros y contemplan, como mejora, la puesta en servicio de 40 nuevos espacios en un plazo de tres semanas desde el inicio de la obra.

La mercantil EULEN, S.A. será la encargada de ejecutar el proyecto tras obtener la mejor puntuación en el proceso de licitación al que se presentaron cinco empresas. La propuesta seleccionada incorpora mejoras respecto a los requisitos del pliego, entre ellas la disponibilidad anticipada de parte de los nichos previstos y la ampliación en dos años del periodo legal de garantía de la actuación.

La intervención se financia mediante la modificación de crédito aprobada por el pleno municipal el pasado mes de abril y da continuidad a las actuaciones desarrolladas en los últimos años para la ampliación del cementerio hacia la zona anexa situada en dirección a la CV-18. En fases anteriores ya se ejecutaron 200 nichos y 72 columbarios en este mismo ámbito de crecimiento del recinto.

Más capacidad

El proyecto contempla la urbanización integral de una superficie de aproximadamente 685 m2, donde se levantarán dos bloques longitudinales de nichos con capacidad para 136 y 124 unidades, respectivamente. Ambas estructuras se organizarán en cuatro alturas, optimizando el espacio disponible dentro de la parcela.

El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses desde el inicio de las obras, según la planificación recogida en la documentación técnica del proyecto.

Desde el punto de vista constructivo, la actuación prevé la instalación de nichos prefabricados de hormigón, un sistema que permite reducir los tiempos de ejecución y facilitar el cumplimiento de la normativa autonómica aplicable. Los módulos incorporarán además voladizos de acero inoxidable en la fachada sur, destinados a generar sombra y proteger las estructuras frente a la exposición solar.

El proyecto incluye también la ejecución de las infraestructuras necesarias para el funcionamiento del conjunto, como redes de drenaje para la evacuación de aguas pluviales, puntos de abastecimiento de agua potable distribuidos por el recinto, sistema de riego para las zonas ajardinadas y red eléctrica para alumbrado y otros servicios.

Asimismo, se prevé la pavimentación de los viales interiores y la instalación de mobiliario urbano compuesto por bancos, papeleras y una fuente situada en el eje central del nuevo espacio. La actuación se completa con una intervención paisajística que contempla la plantación de moreras y la creación de zonas verdes destinadas a integrar la ampliación con el entorno existente del cementerio municipal.