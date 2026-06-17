Cien alumnos podrán beneficiarse del futuro centro de educación especial de Vinaròs
El futuro equipamiento contará con 12 unidades docentes adaptadas y formación profesional básica para reforzar la atención educativa en el Baix Maestrat
El futuro centro de educación especial de Vinaròs permitirá ampliar los recursos educativos para el alumnado con necesidades específicas del Baix Maestrat. El nuevo equipamiento, previsto en la avenida Leopoldo Querol, contará con capacidad para 100 alumnos y supondrá una respuesta a una demanda largamente planteada por las familias y la comunidad educativa de la comarca.
Aulas adaptadas y formación profesional básica
El centro dispondrá de 12 unidades docentes adaptadas para las etapas de educación infantil, primaria y secundaria, además de dos módulos específicos destinados a programas formativos de cualificación profesional básica. De este modo, el alumnado podrá acceder no solo a una atención educativa adaptada, sino también a itinerarios formativos orientados a mejorar su autonomía y sus oportunidades de futuro.
Entre la oferta prevista figuran enseñanzas vinculadas a los títulos profesionales básicos de Agrojardinería y Composiciones Florales, así como de Actividades de Panadería y Pastelería. Estas especialidades permitirán incorporar una vertiente práctica y profesionalizadora al nuevo centro.
El proyecto ha dado un nuevo paso adelante con la adjudicación a Cor Asoc SL, de la redacción del proyecto básico y de ejecución, como ya avanzó Mediterráneo, así como de la dirección de las futuras obras, por un importe de 326.349 euros (IVA incluido). Según los plazos establecidos, la empresa adjudicataria dispondrá de dos meses para elaborar el proyecto básico y de otros cuatro meses para redactar el proyecto de ejecución, por lo que la documentación técnica estará lista en un plazo aproximado de seis meses.
El vicealcalde de Vinaròs, Juan Amat, ha destacado que esta adjudicación abre una nueva fase para hacer realidad una infraestructura educativa muy esperada en el Baix Maestrat. El futuro centro se suma a otras actuaciones en materia educativa previstas en la ciudad, como la ampliación y reforma del IES José Vilaplana, que cuenta con una inversión de 14,1 millones de euros.
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