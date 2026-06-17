Expertos debaten en Benicàssim sobre turismo sostenible y su impacto en los destinos
Espaitec organiza una jornada gratuita en Villa Elisa este 18 de junio para analizar el impacto del turismo en el paisaje y la población local
El turismo ya no puede medirse únicamente por el número de visitantes o por su impacto económico. La forma en la que los viajes afectan al paisaje, a la población local y a la identidad de los destinos centrará este jueves 18 de junio una jornada gratuita en Villa Elisa, en Benicàssim, abierta a todas las personas interesadas.
Espaitec, el Parque Científico y Tecnológico de la Universitat Jaume I, impulsa una nueva edición de La Clau… de la Innovació bajo el lema Viajar sin dejar huella. El encuentro tendrá lugar entre las 17.30 y las 19.30 horas y requiere inscripción previa.
La propuesta pretende ofrecer una visión amplia del turismo sostenible, incorporando no solo la protección medioambiental, sino también sus efectos sociales, económicos y territoriales. La conversación abordará qué papel pueden desempeñar empresas, administraciones, profesionales y viajeros para preservar aquello que convierte cada destino en un lugar único.
Cuatro miradas especializadas
Una mesa integrada por profesionales procedentes del mundo académico, empresarial y divulgativo protagonizará la jornada, junto al director de Espaitec, Juan A. Bertolín.
Participarán Xavier Pascuet, Regenerative Manager de Rizoma®; Rosa Rodríguez, directora del Institut Universitari de Turisme de la UJI; Eugeni Osácar, director de la Cátedra UB de Turismo, Hotelería y Gastronomía CETT; y Alfonso Polvorinos, director de Elecoturista.com.
El debate permitirá profundizar en conceptos como el turismo regenerativo, el ecoturismo, la innovación aplicada a los destinos y la relación entre la actividad turística y las comunidades que reciben a los visitantes.
La jornada incluirá asimismo contenidos audiovisuales y un turno abierto de preguntas, de modo que el público podrá trasladar sus inquietudes y participar directamente en el intercambio de ideas.
Las conclusiones toman forma en directo
La artista Marina Marisma desarrollará una intervención de diseño visual en vivo inspirada en los conceptos y reflexiones que aparezcan durante la sesión. Su trabajo convertirá las principales ideas de la tarde en una creación realizada ante los asistentes.
El programa concluirá con un espacio de encuentro y cátering, concebido para facilitar la conversación informal entre participantes, ponentes y profesionales vinculados al turismo y al desarrollo del territorio.
La asistencia es gratuita, aunque la organización exige formalizar previamente la inscripción. Las últimas plazas pueden reservarse mediante el formulario habilitado por Espaitec: https://forms.gle/WjESj8VG237T9Tqj7
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