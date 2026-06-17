El renovado aparcamiento de Sant Josep de la Vall ya tiene fecha de apertura: 90 árboles, 2.000 plantas y más espacio para caravanas

Las obras de renaturalización del aparcamiento de Sant Josep están finalizadas. Así lo ha confirmado este miércoles la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, al anunciar que la zona de estacionamiento estará disponible en su totalidad para los visitantes a partir del próximo lunes, 22 de junio.

Con una inversión que ha rondado los 400.000 euros, esta mejora está incluida dentro del proyecto global que ha contemplado la creación del Museu Arqueològic en la antigua Fábrica de la Llum, la adecuación de su entorno y la conexión con el paraje de Sant Josep, con un presupuesto total que supera los dos millones de euros.

La parte que se corresponde con el aparcamiento ha consistido, básicamente, en «la transformación de lo que era una gran mancha de alquitrán» en un espacio más sostenible y acorde con el entorno en el que se encuentra. Baños detalla que se la ha dotado de «90 árboles más y 2.000 plantas», que además de dar sombra y amortiguar el efecto de calor, contribuye a «renaturalizar la ciudad» y permitirá «mejorar las escorrentías y protegerlo contra las inundaciones», con 300 metros cuadrados de pavimento permeable.

En cifras, esta obra se resume en los 800 metros cuadrados de espacio verde creados, en un aparcamiento que tendrá 60 plazas para coches y 20 para caravanas, «la que supone triplicar el espacio que hasta ahora disponían las personas que viajan con este tipo de vehículos».

La alcaldesa de la Vall ha visitado el final de las obras con los concejales de Urbanismo, Fondos Europeos y Turismo. / MEDITERRÁNEO

Según precisan desde el Ayuntamiento, la intención final era «recuperar como un espacio verde una zona que urbanísticamente era muy dura, recuperando la memoria de les vorellaes del riu, una antigua zona de regadío que existía donde ahora está ubicado el párking».

En la misma línea de la puesta por la sostenibilidad, inciden en que a las plazas de aparcamiento disponibles en el área reformada, hay que sumar las que se encuentran a cubierto, con una instalación de placas solares.

Lo que se ha hecho ha sido redistribuir el espacio existente para seguir ofreciendo un número importante de plazas de aparcamiento, pero con zonas reservadas para la vegetación. A partir de su reapertura, Baños pide «respeto por lo que es de todas y todos», en referencia a la vegetación, pero también el nuevo mobiliario, como los aparcabicicletas.

Con la rehabilitación de la Fàbrica de la Llum y la renaturalización del aparcamiento finalizadas, resta por completar la conexión entre ambos espacios, «que daremos a conocer en las próximas semanas». La alcaldesa tampoco ha concretado la fecha de apertura del museo, solo se ha reafirmado en lo que ya se anticipó cuando recepcionaron las obras, «será dentro de un mes, aproximadamente».

Inversión sin precedentes

Tania Baños ha aprovechado su visita al final de las obras del aparcamiento para recordar otros proyectos que afectan a esta misma zona: la excavación y museización del poblat iber de Sant Josep y la construcción del parque acuático. En total, se rondan los diez millones de euros, «una inversión como nunca se había visto en el paraje», que permitirá, según defiende, no solo potenciar el principal atractivo turístico de la ciudad, sino «transformar la Vall, cambiando por completo la dinámica en la que se había instalado hasta ahora».

Salvo las obras del parque acuático, presupuestadas en unos 5 millones de euros que pagará íntegramente el municipio, el resto de proyectos cuentan con financiación de los fondos europeos Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, ha remarcado la alcaldesa.