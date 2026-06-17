Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cadáver en la neveraAsesinato logopedaMuerto en el hotel SileneTasa basura en CastellóGigante citrícolaNorma DGT
instagramlinkedin

Fondos Next Generation

Onda da un nuevo paso como ciudad inteligente con una ayuda europea de 50.000 euros

La subvención permitirá utilizar datos sobre medio ambiente, movilidad o urbanismo para diseñar políticas públicas eficaces

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, junto al concejal Vicent Bou.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, junto al concejal Vicent Bou. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción

Redacción

Onda

El Ayuntamiento de Onda ha conseguido una ayuda de 50.000 euros del programa estatal 'Kit Espacios de Datos', impulsado por Red.es y financiado con fondos europeos Next Generation EU, que permitirá al municipio incorporarse al espacio de datos ‘Ciudades Verdes, Saludables y Sostenibles’.

La subvención servirá para reforzar la estrategia de transformación digital de la ciudad y avanzar en un modelo de gestión más apoyado en datos. El objetivo es utilizar información de distintos ámbitos para mejorar la planificación urbana, impulsar políticas más eficaces y responder mejor a las necesidades reales del municipio.

La incorporación de Onda a este espacio de datos abrirá la puerta a trabajar con información relacionada con la movilidad, la calidad del aire, el urbanismo, el medio ambiente o la salud urbana. Con estos datos, el Ayuntamiento podrá elaborar diagnósticos más precisos, planificar mejor sus inversiones y anticiparse a retos urbanos o ambientales antes de que se conviertan en problemas mayores.

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha destacado que la innovación y la digitalización son “herramientas fundamentales para construir una ciudad más eficiente, sostenible y preparada para afrontar los retos del futuro”. También ha señalado que esta ayuda permitirá avanzar en una gestión “apoyada en datos objetivos” para tomar mejores decisiones y mejorar la calidad de vida de los ondenses.

Los espacios de datos son entornos digitales seguros que permiten compartir, conectar y analizar información procedente de diferentes fuentes. Su aplicación en la gestión municipal facilita una toma de decisiones más fundamentada y permite diseñar actuaciones ajustadas a la realidad de cada territorio.

La ayuda concedida financiará las diferentes fases de incorporación de Onda a este ecosistema, desde el diagnóstico inicial de necesidades hasta el diseño de casos de uso específicos, la integración tecnológica de las herramientas necesarias y el acompañamiento técnico durante el proceso.

Noticias relacionadas y más

Con este proyecto, Onda refuerza su apuesta por una ciudad más innovadora, sostenible y preparada para utilizar las nuevas tecnologías al servicio de las personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abre un nuevo restaurante en un entorno privilegiado de Castellón
  2. Adiós a uno de los chiringuitos con más historia de las playas de Castellón: 'Lo abrí junto a mi marido hace 17 años
  3. Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”
  4. La ruta de los chiringuitos de Benicàssim: estos son los 5 rincones donde tapear frente al mar este verano
  5. Una carretera clave del interior de Castellón ganará arcenes para mejorar el acceso a varios pueblos
  6. Chicote obliga a parar el servicio en un restaurante de Castellón en su nuevo programa: 'Lo puedes tirar en cualquier sitio de la cocina porque es todo un cubo de basura
  7. Un pueblo de Castellón con solo 30 vecinos construirá apartamentos para atraer habitantes y salvar su futuro
  8. Hasta 200 euros de multa por una acción en un pueblo de Castellón que muchos consideran una simple broma

Sancionan a Borriol con 1.200 euros por la muerte de un 'bou embolat'

Sancionan a Borriol con 1.200 euros por la muerte de un 'bou embolat'

El bono comercio de Peñíscola moviliza 30.000 euros en compras locales

El bono comercio de Peñíscola moviliza 30.000 euros en compras locales

Onda da un nuevo paso como ciudad inteligente con una ayuda europea de 50.000 euros

Onda da un nuevo paso como ciudad inteligente con una ayuda europea de 50.000 euros

Los regantes de la Comunitat analizan en Burriana el futuro del sector

Los regantes de la Comunitat analizan en Burriana el futuro del sector

Cien alumnos podrán beneficiarse del futuro centro de educación especial de Vinaròs

Cien alumnos podrán beneficiarse del futuro centro de educación especial de Vinaròs

El paro cae al 7,27% en el Alto Palancia y se sitúa por debajo de la media de Castellón

El paro cae al 7,27% en el Alto Palancia y se sitúa por debajo de la media de Castellón

El renovado aparcamiento del paratge de Sant Josep en la Vall d'Uixó ya tiene fecha de apertura

El renovado aparcamiento del paratge de Sant Josep en la Vall d'Uixó ya tiene fecha de apertura

Villa Elisa de Benicàssim plantea otra forma de viajar: más consciente, sostenible y conectada con el territorio

Villa Elisa de Benicàssim plantea otra forma de viajar: más consciente, sostenible y conectada con el territorio
Tracking Pixel Contents