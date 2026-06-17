Onda da un nuevo paso como ciudad inteligente con una ayuda europea de 50.000 euros

El Ayuntamiento de Onda ha conseguido una ayuda de 50.000 euros del programa estatal 'Kit Espacios de Datos', impulsado por Red.es y financiado con fondos europeos Next Generation EU, que permitirá al municipio incorporarse al espacio de datos ‘Ciudades Verdes, Saludables y Sostenibles’.

La subvención servirá para reforzar la estrategia de transformación digital de la ciudad y avanzar en un modelo de gestión más apoyado en datos. El objetivo es utilizar información de distintos ámbitos para mejorar la planificación urbana, impulsar políticas más eficaces y responder mejor a las necesidades reales del municipio.

La incorporación de Onda a este espacio de datos abrirá la puerta a trabajar con información relacionada con la movilidad, la calidad del aire, el urbanismo, el medio ambiente o la salud urbana. Con estos datos, el Ayuntamiento podrá elaborar diagnósticos más precisos, planificar mejor sus inversiones y anticiparse a retos urbanos o ambientales antes de que se conviertan en problemas mayores.

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha destacado que la innovación y la digitalización son “herramientas fundamentales para construir una ciudad más eficiente, sostenible y preparada para afrontar los retos del futuro”. También ha señalado que esta ayuda permitirá avanzar en una gestión “apoyada en datos objetivos” para tomar mejores decisiones y mejorar la calidad de vida de los ondenses.

Los espacios de datos son entornos digitales seguros que permiten compartir, conectar y analizar información procedente de diferentes fuentes. Su aplicación en la gestión municipal facilita una toma de decisiones más fundamentada y permite diseñar actuaciones ajustadas a la realidad de cada territorio.

La ayuda concedida financiará las diferentes fases de incorporación de Onda a este ecosistema, desde el diagnóstico inicial de necesidades hasta el diseño de casos de uso específicos, la integración tecnológica de las herramientas necesarias y el acompañamiento técnico durante el proceso.

Con este proyecto, Onda refuerza su apuesta por una ciudad más innovadora, sostenible y preparada para utilizar las nuevas tecnologías al servicio de las personas.