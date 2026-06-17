El Padre Ángel hablará sobre migración y soledad no deseada en la nueva charla del ciclo de conferencias de Nules

Nules recibirá al Padre Ángel en una nueva cita del ciclo Ágora Nules para hablar de migración y soledad no deseada. La conferencia, titulada Cómo afrontar la migración y la soledad no deseada en nuestra sociedad, tendrá lugar el lunes 29 de junio, a las 19.00 horas, en el Teatro Alcázar, con entrada gratuita.

La charla abordará dos de los grandes retos sociales del momento: la integración de las personas migrantes y la soledad no deseada, una realidad que afecta especialmente a las personas mayores, aunque también alcanza a otros colectivos. El objetivo es abrir una reflexión sobre cómo construir una sociedad más humana, solidaria y comprometida con quienes más apoyo necesitan.

Cartel de la charla que impartirá el Padre Ángel en Nules. / Mediterráneo

El Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, es una de las voces más reconocidas del país por su trayectoria humanitaria y su trabajo junto a las personas más vulnerables. Su experiencia y su capacidad para generar conciencia social centrarán esta nueva sesión del ciclo de conferencias.

Desde el Ayuntamiento de Nules destacan que su presencia aportará una mirada cercana y enriquecedora sobre cuestiones que forman parte del día a día de la sociedad actual, como la convivencia, la integración y el acompañamiento a quienes se sienten solos.

El ciclo Ágora Nules está impulsado por el Ayuntamiento de Nules y cuenta con la colaboración de la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón-Vila-real.