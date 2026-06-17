'Ágora Nules'
El Padre Ángel hablará sobre migración y soledad no deseada en la nueva charla del ciclo de conferencias de Nules
La conferencia tendrá lugar el 29 de junio en el Teatro Alcázar, con entrada gratuita
Nules recibirá al Padre Ángel en una nueva cita del ciclo Ágora Nules para hablar de migración y soledad no deseada. La conferencia, titulada Cómo afrontar la migración y la soledad no deseada en nuestra sociedad, tendrá lugar el lunes 29 de junio, a las 19.00 horas, en el Teatro Alcázar, con entrada gratuita.
La charla abordará dos de los grandes retos sociales del momento: la integración de las personas migrantes y la soledad no deseada, una realidad que afecta especialmente a las personas mayores, aunque también alcanza a otros colectivos. El objetivo es abrir una reflexión sobre cómo construir una sociedad más humana, solidaria y comprometida con quienes más apoyo necesitan.
El Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, es una de las voces más reconocidas del país por su trayectoria humanitaria y su trabajo junto a las personas más vulnerables. Su experiencia y su capacidad para generar conciencia social centrarán esta nueva sesión del ciclo de conferencias.
Desde el Ayuntamiento de Nules destacan que su presencia aportará una mirada cercana y enriquecedora sobre cuestiones que forman parte del día a día de la sociedad actual, como la convivencia, la integración y el acompañamiento a quienes se sienten solos.
El ciclo Ágora Nules está impulsado por el Ayuntamiento de Nules y cuenta con la colaboración de la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón-Vila-real.
- Abre un nuevo restaurante en un entorno privilegiado de Castellón
- Adiós a uno de los chiringuitos con más historia de las playas de Castellón: 'Lo abrí junto a mi marido hace 17 años
- Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”
- La ruta de los chiringuitos de Benicàssim: estos son los 5 rincones donde tapear frente al mar este verano
- Una carretera clave del interior de Castellón ganará arcenes para mejorar el acceso a varios pueblos
- Chicote obliga a parar el servicio en un restaurante de Castellón en su nuevo programa: 'Lo puedes tirar en cualquier sitio de la cocina porque es todo un cubo de basura
- Un pueblo de Castellón con solo 30 vecinos construirá apartamentos para atraer habitantes y salvar su futuro
- Hasta 200 euros de multa por una acción en un pueblo de Castellón que muchos consideran una simple broma