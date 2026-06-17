El paro cae al 7,27% en el Alto Palancia y se sitúa por debajo de la media de Castellón

El Alto Palancia mantiene una evolución favorable en el mercado laboral. Según los últimos datos del Portal Estadístico de la Generalitat, la comarca registra una tasa de paro del 7,27%, por debajo de la media de la provincia de Castellón (7,72%) y también de la Comunitat Valenciana (8,01%). La mejora es notable respecto a 2023, cuando el desempleo se situaba en el 11,78%, lo que supone una caída de 4,5 puntos.

En términos absolutos, el paro registrado alcanza las 1.199 personas, de las que el 58,72% son mujeres. Además, las personas desempleadas menores de 25 años representan el 7,84% del total de demandantes de empleo.

Por sectores, el desempleo en el Alto Palancia se concentra principalmente en el sector servicios, que reúne el 69,81% del total de personas paradas, una proporción ligeramente superior a la provincial y muy próxima a la media autonómica. La industria representa el 9,76% del paro registrado, mientras que la construcción alcanza el 6,26%, en ambos casos por debajo de los porcentajes de Castellón y de la Comunitat. Por el contrario, la agricultura concentra el 4,92% del paro comarcal, un peso superior al de los otros territorios.

En materia de afiliación a la Seguridad Social, la comarca contabiliza 7.617 afiliados. Del total, el 69,67% corresponde al Régimen General, mientras que el 25,42% pertenece al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, una proporción que evidencia el importante peso del emprendimiento y del trabajo por cuenta propia en la estructura económica comarcal. Además, el Sistema Especial Agrario representa el 3,62% de las afiliaciones y el Sistema Especial de Empleados del Hogar, el 1,29%.

Entre las personas afiliadas residentes en la comarca, las mujeres representan el 44,29%, el mayor porcentaje de inserción laboral femenina registrado en el Alto Palancia desde 2012.

La estadística favorable del desempleo se enmarca en el momento dinámico que atraviesa la economía comarcal. Así lo reflejan también los datos positivos del Portal de Empleo Comarcal (Portalemp), impulsado por el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Local del Alto Palancia, que ya ha superado en 2026 el centenar de ofertas de trabajo publicadas.

Entre los perfiles profesionales más demandados destacan los puestos vinculados al sector logístico, como personal de almacén, carretillero/a y operario/a de producción, además de empleos en servicios, administración, hostelería, educación y limpieza. Estos datos reflejan la diversidad de oportunidades laborales existentes en la comarca.

El perfil mayoritario de la persona demandante de empleo es, en el 59% de los casos, el de una mujer mayor de 44 años y sin estudios completos de Educación Secundaria Obligatoria. La falta de titulación continúa siendo una realidad extendida entre buena parte de las personas en búsqueda activa de empleo.

Esta circunstancia motiva la diversificación de la oferta formativa. Al margen de la formación reglada en centros educativos oficiales, desde el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Local del Alto Palancia se promueve una formación complementaria que en los últimos tiempos se ha focalizado en sectores como el turismo, el empleo verde y las nuevas tecnologías, considerados ámbitos tractores de la economía comarcal, tanto en el presente como a corto y medio plazo.