Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cadáver en la neveraAsesinato logopedaMuerto en el hotel SileneTasa basura en CastellóGigante citrícolaNorma DGT
instagramlinkedin

Los regantes de la Comunitat analizan en Burriana el futuro del sector

Más de 250 entidades de riego de Castellón, Valencia y Alicante abordan en la Junta General de Fecoreva la digitalización de 240.000 hectáreas de cultivo.

Representantes de más de 250 entidades de riego de Castellón, Valencia y Alicante asisten a la Junta General de FECOREVA.

Representantes de más de 250 entidades de riego de Castellón, Valencia y Alicante asisten a la Junta General de FECOREVA. / MEDITERRÁNEO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Isabel Calpe

Burriana ha acogido este miércoles la Junta General de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva). El encuentro anual ha reunido a los representantes de más de 250 entidades de riego de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, relevando así a Orihuela, localidad que albergó la edición del año anterior.

La jornada comenzó a primera hora de la mañana con la recepción de los asistentes en el Casino de la Caixa Rural, a la que siguió una misa en la Basílica El Salvador y un recorrido guiado por los principales puntos de interés modernista del centro urbano.

Tras las actividades previas, el presidente de Fecoreva, José Alfonso Soria, y el presidente de la Comunidad de Regantes de Burriana, Juan José Burdeus, procedieron a la apertura oficial del encuentro. El orden del día incluyó la celebración de una mesa redonda de carácter técnico, en la que se debatieron los avances en innovación tecnológica, eficiencia energética y los procesos de digitalización en el sector agrario.

La inversión que promete ahorrar agua y costes a cientos de regantes de Vila-real

Posteriormente, se celebró la sesión ordinaria de la Junta General para evaluar el balance de gestión y definir las líneas de actuación de la federación, cuya actividad da cobertura a más de 240.000 hectáreas de cultivo en todo el territorio valenciano.

Reconocimiento

En el apartado de reconocimientos, el secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo, hizo entrega de la Medalla de Fecoreva a Pascual Broch, expresidente de la entidad y actual presidente de la Comunidad de Regantes de Vila-real, quien pronunció unas palabras de agradecimiento por la distinción recibida.

Noticias relacionadas y más

El secretario autonómico Vicente Tejedo hizo entrega de la Medalla de FECOREVA a Pascual Broch.

El secretario autonómico Vicente Tejedo hizo entrega de la Medalla de FECOREVA a Pascual Broch. / MEDITERRÁNEO

La clausura del acto contó con la intervención del alcalde, Jorge Monferrer, quien mostró el orgullo del municipio por ejercer como anfitrión de los regantes y subrayó "el compromiso firme del Ayuntamiento con la defensa de nuestros agricultores y de las infraestructuras hídricas que garantizan el futuro del campo". Asimismo, el primer edil felicitó a Pascual Broch por su distinción y destacó el modelo de gestión del Sindicato Central de Aguas del Río Mijares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abre un nuevo restaurante en un entorno privilegiado de Castellón
  2. Adiós a uno de los chiringuitos con más historia de las playas de Castellón: 'Lo abrí junto a mi marido hace 17 años
  3. Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”
  4. La ruta de los chiringuitos de Benicàssim: estos son los 5 rincones donde tapear frente al mar este verano
  5. Una carretera clave del interior de Castellón ganará arcenes para mejorar el acceso a varios pueblos
  6. Chicote obliga a parar el servicio en un restaurante de Castellón en su nuevo programa: 'Lo puedes tirar en cualquier sitio de la cocina porque es todo un cubo de basura
  7. Un pueblo de Castellón con solo 30 vecinos construirá apartamentos para atraer habitantes y salvar su futuro
  8. Hasta 200 euros de multa por una acción en un pueblo de Castellón que muchos consideran una simple broma

Los regantes de la Comunitat analizan en Burriana el futuro del sector

Los regantes de la Comunitat analizan en Burriana el futuro del sector

Cien alumnos podrán beneficiarse del futuro centro de educación especial de Vinaròs

Cien alumnos podrán beneficiarse del futuro centro de educación especial de Vinaròs

Sancionan a Borriol con 1.200 euros por la muerte de un 'bou embolat'

Sancionan a Borriol con 1.200 euros por la muerte de un 'bou embolat'

El paro cae al 7,27% en el Alto Palancia y se sitúa por debajo de la media de Castellón

El paro cae al 7,27% en el Alto Palancia y se sitúa por debajo de la media de Castellón

El renovado aparcamiento del paratge de Sant Josep en la Vall d'Uixó ya tiene fecha de apertura

El renovado aparcamiento del paratge de Sant Josep en la Vall d'Uixó ya tiene fecha de apertura

Villa Elisa de Benicàssim plantea otra forma de viajar: más consciente, sostenible y conectada con el territorio

Villa Elisa de Benicàssim plantea otra forma de viajar: más consciente, sostenible y conectada con el territorio

Benicàssim evita la okupación de una vivienda municipal en menos de una hora

Benicàssim evita la okupación de una vivienda municipal en menos de una hora

Burriana da luz verde a la ampliación del cementerio por 370.000 euros

Burriana da luz verde a la ampliación del cementerio por 370.000 euros
Tracking Pixel Contents