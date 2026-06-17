Los regantes de la Comunitat analizan en Burriana el futuro del sector
Más de 250 entidades de riego de Castellón, Valencia y Alicante abordan en la Junta General de Fecoreva la digitalización de 240.000 hectáreas de cultivo.
Burriana ha acogido este miércoles la Junta General de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva). El encuentro anual ha reunido a los representantes de más de 250 entidades de riego de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, relevando así a Orihuela, localidad que albergó la edición del año anterior.
La jornada comenzó a primera hora de la mañana con la recepción de los asistentes en el Casino de la Caixa Rural, a la que siguió una misa en la Basílica El Salvador y un recorrido guiado por los principales puntos de interés modernista del centro urbano.
Tras las actividades previas, el presidente de Fecoreva, José Alfonso Soria, y el presidente de la Comunidad de Regantes de Burriana, Juan José Burdeus, procedieron a la apertura oficial del encuentro. El orden del día incluyó la celebración de una mesa redonda de carácter técnico, en la que se debatieron los avances en innovación tecnológica, eficiencia energética y los procesos de digitalización en el sector agrario.
La inversión que promete ahorrar agua y costes a cientos de regantes de Vila-real
Posteriormente, se celebró la sesión ordinaria de la Junta General para evaluar el balance de gestión y definir las líneas de actuación de la federación, cuya actividad da cobertura a más de 240.000 hectáreas de cultivo en todo el territorio valenciano.
Reconocimiento
En el apartado de reconocimientos, el secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo, hizo entrega de la Medalla de Fecoreva a Pascual Broch, expresidente de la entidad y actual presidente de la Comunidad de Regantes de Vila-real, quien pronunció unas palabras de agradecimiento por la distinción recibida.
La clausura del acto contó con la intervención del alcalde, Jorge Monferrer, quien mostró el orgullo del municipio por ejercer como anfitrión de los regantes y subrayó "el compromiso firme del Ayuntamiento con la defensa de nuestros agricultores y de las infraestructuras hídricas que garantizan el futuro del campo". Asimismo, el primer edil felicitó a Pascual Broch por su distinción y destacó el modelo de gestión del Sindicato Central de Aguas del Río Mijares.
Suscríbete para seguir leyendo
- Abre un nuevo restaurante en un entorno privilegiado de Castellón
- Adiós a uno de los chiringuitos con más historia de las playas de Castellón: 'Lo abrí junto a mi marido hace 17 años
- Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”
- La ruta de los chiringuitos de Benicàssim: estos son los 5 rincones donde tapear frente al mar este verano
- Una carretera clave del interior de Castellón ganará arcenes para mejorar el acceso a varios pueblos
- Chicote obliga a parar el servicio en un restaurante de Castellón en su nuevo programa: 'Lo puedes tirar en cualquier sitio de la cocina porque es todo un cubo de basura
- Un pueblo de Castellón con solo 30 vecinos construirá apartamentos para atraer habitantes y salvar su futuro
- Hasta 200 euros de multa por una acción en un pueblo de Castellón que muchos consideran una simple broma