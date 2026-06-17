Sancionan a un pueblo de Castellón con 1.200 euros tras la muerte de un 'bou embolat'

La muerte de Armada, un toro utilizado en un festejo de bous al carrer en Borriol, ha acabado con una sanción de 1.200 euros al ayuntamiento de este municipio de Castellón, impuesta como resultado de la denuncia administrativa interpuesta, en agosto de 2025, por la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA).

El animal murió una hora y media después de ser encerrado de nuevo en los corrales tras participar en una embolada, según recoge la resolución sancionadora de la Dirección General de Interior de la Generalitat Valenciana, fechada el pasado 1 de abril de 2026. El astado pertenecía a la ganadería Ángel Gómez Núñez de Salamanca y había sido adquirido a la ganadería de Sergio Centelles de Catí.

Según explica la protectora y consta en los documentos, la sanción se impuso por “la comisión de una infracción administrativa tipificada como grave”, consistente en “el incumplimiento de las condiciones de seguridad y sanidad establecidas en la normativa vigente y en las licencias o autorizaciones”.

Cartel taurino de las fiestas de Borriol del 2025. El toro que falleció es el primero. / Ajuntament de Borriol

El animal no se encontraba en buenas condiciones

De acuerdo con el contenido de la resolución del director general de Interior, Vicente Huet, la asociación afirma haber constatado el "sufrimiento que experimentó el animal" antes de morir.

El toro fue sacado por la tarde, devuelto posteriormente a los corrales y, por la noche, utilizado de nuevo en el festejo, momento en el que se le emboló.

"Según el informe veterinario citado en la resolución, Armada no se encontraba bien cuando fue utilizado por la tarde", explican desde la protectora. Tras el festejo de la noche, el servicio veterinario observó que "el toro no se encontraba en buenas condiciones, insistió en que dejaran tranquilo al animal y lo trasladaran a corrales en un camión, para que hiciera los menores esfuerzos posibles con la esperanza de que se recuperara", relatan.

Sin embargo, la resolución recoge que esas indicaciones no fueron atendidas, ya que los organizadores “decidieron seguir llevando al toro con la soga por su propio pie hasta los corrales”. Durante ese traslado, el animal “se tumbó en varias ocasiones” y, según consta en el documento, recibió puñetazos y tirones de rabo por parte de algún colaborador. Finalmente, el toro entró en los corrales por su propio pie y murió en el interior una hora y media después.

La resolución, según las mismas fuentes, también recoge "un comentario del director del festejo" en el que indicaba que “era el mes de agosto, los corrales eran de chapa y estaban descubiertos y hacía mucho calor”.

Reclaman cambios en el reglamento

A raíz de estos hechos, y citando otros casos denunciados por la asociación, ANPBA ha remitido un escrito formal al president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, en el que solicita el endurecimiento del reglamento de bous al carrer.

La entidad pide también que se haga obligatoria la suspensión de estos eventos taurinos cuando se alcancen temperaturas superiores a los 25 grados, así como la presencia de veterinarios en todos estos festejos, cuyas actas puedan servir como elemento formal para la apertura de expedientes sancionadores.

Valoración del alcalde

Tras trascender la sanción al Ayuntamiento, el alcalde de Borriol, Hèctor Ramos (Compromís), valora a este periódico que "año tras año procuramos mejorar las cosas siempre haciendo caso a la normativa y a las recomendaciones de los que saben".