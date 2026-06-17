Vecinos de Benicàssim frustran en minutos la okupación de un inmueble municipal

El aviso de unos vecinos de Benicàssim permitió activar una rápida actuación conjunta de la Policía Local y la Guardia Civil, que logró frustrar la okupación de un inmueble municipal que el Ayuntamiento prevé destinar en el futuro a vivienda social.

Los hechos ocurrieron el lunes por la noche, en torno a las 21.30 horas, cuando un residente dio aviso a los cuerpos de seguridad tras detectar movimientos sospechosos en una de las instalaciones pertenecientes al Ayuntamiento. El vecino alertó de la presencia de varias personas en el interior del edificio. La comunicación inmediata activó un dispositivo conjunto que permitió intervenir en un corto espacio de tiempo.

Según las primeras informaciones recabadas, dos varones habían accedido al inmueble con la intención de establecerse en él. Los agentes acudieron al lugar y lograron desalojar la vivienda antes de que la ocupación pudiera consolidarse.

Imagen en la que se ve a uno de los jóvenes accediendo a estas casas. / MEDITERRÁNEO

El inmueble corresponde al edificio adquirido recientemente por el Ayuntamiento de Benicàssim en la calle Bodolz, esquina con la calle Desert, con la previsión de destinarlo precisamente a vivienda social.

El bloque se encuentra junto a la nave donde está previsto que comiencen en breve las obras de construcción del futuro edificio polifuncional.

Algunos vecinos consultados explican que el inmueble ya habría sido ocupado con anterioridad desde su adquisición por parte del Ayuntamiento. Según su relato, los ocupantes permanecieron varias semanas en el edificio y su presencia provocó diversas quejas vecinales relacionadas con cuestiones de higiene.

Desalojo en menos de una hora

Fuentes vecinales señalan que la intervención policial quedó resuelta en menos de una hora desde la recepción del aviso vecinal, un factor determinante para impedir que la situación adquiriera mayor complejidad jurídica y operativa. De hecho, los primeros agentes llegaron apenas cinco minutos después del acceso ilegal al inmueble.

Las mismas fuentes apuntan además a la posible participación de una tercera persona en el intento de ocupación, aunque hasta el momento únicamente consta la presencia de dos individuos en el interior del inmueble cuando llegaron los agentes.

Investigación abierta

La investigación continúa abierta para esclarecer todas las circunstancias de los hechos. Por el momento, no ha trascendido si la intervención terminó con alguna detención ni qué ocurrió con la tercera persona que, según testimonios recabados en la zona, habría sido vista junto a los dos jóvenes que accedieron al inmueble.

El rápido despliegue policial logró evitar que se ocuparan de forma ilegal estas viviendas municipales. / MEDITERRÁNEO

La actuación transcurrió sin daños personales y vuelve a poner de relieve la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de situaciones. El aviso realizado por el vecino permitió que los cuerpos de seguridad actuaran con rapidez y evitaran que la ocupación llegara a consolidarse.

El municipio arrastra otros conflictos recientes relacionados con viviendas ocupadas, aunque no es un problema frecuente en Benicàssim. El caso más conocido afecta al edificio de la Sareb situado en la calle Bad Salzdetfurth, muy cerca de la plaza de los Dolores, donde llegaron a estar ocupadas hasta siete viviendas. Según publicó Mediterráneo el pasado año, la Sareb había recuperado la posesión de cuatro pisos, aunque tres inmuebles continuaban habitados de forma ilegal con procedimientos paralizados por cuestiones de vulnerabilidad.