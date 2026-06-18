Espectacular captura de un atún rojo de casi 300 kilos en Castellón

La embarcación Luixi II, perteneciente a la empresa de pesca deportiva Luixi Fishing Charter, ha conseguido una espectacular captura de atún rojo que ronda los 300 kilos en aguas de Castellón, durante el segundo día de apertura de la temporada de pesca deportiva de atún rojo.

La captura se produjo con base en Marina Las Fuentes, en Alcossebre, y ha generado una gran expectación por las dimensiones del ejemplar, que podría situarse entre las piezas más destacadas de la zona en el actual periodo anual de pesca deportiva.

Una jornada histórica para la pesca deportiva en Castellón

Según la información facilitada, la jornada no terminó con este gran ejemplar. El resto de embarcaciones vinculadas a la actividad también lograron otras tres capturas de atún rojo, con pesos aproximados de 250 kilos y dos ejemplares más de unos 150 kilos cada uno.

En conjunto, las capturas se acercarían a una tonelada de atún rojo, una cifra especialmente llamativa teniendo en cuenta que la cuota repartida para toda España en esta modalidad es de aproximadamente 40 toneladas.

Otra imagen del impresionante atún rojo capturado en Alcossebre. / MEDITERRÁNEO

La embarcación Luixi II tiene su puerto base en Marina Las Fuentes, en Alcossebre, y forma parte de la empresa Luixi Fishing Charter, de Luis Leuba Serra.

La imagen de la captura, con el enorme atún rojo izado junto a la embarcación y el equipo de pesca, refleja la magnitud de una jornada que ya se comenta como una de las más impactantes de la temporada en la costa castellonense.