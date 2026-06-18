Una vía clave de Burriana para ir al colegio, a la playa y al centro dejará atrás sus aceras deterioradas
La actuación permitirá completar la transformación de la avenida con un carril bici y 65 nuevas plazas de aparcamiento
El Ayuntamiento de Burriana ha sacado a licitación las obras correspondientes a la tercera y última fase de la reforma integral de la avenida Juan Bautista San Martín, una actuación que permitirá completar la modernización de una de las principales vías de conexión entre el núcleo urbano, la zona marítima y los centros educativos situados en el oeste del municipio.
La intervención se centrará en el tramo final de la calle, junto al río Seco, donde actualmente existen diversos problemas derivados del deterioro de las infraestructuras urbanas. El proyecto contempla una inversión de 140.625 euros y un plazo de ejecución de tres meses una vez adjudicados los trabajos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 6 de julio.
Problemáticas
Entre las principales deficiencias detectadas en el vial destaca el mal estado de las aceras, afectadas por el crecimiento de las raíces del arbolado. En numerosos puntos, las baldosas se encuentran levantadas o fracturadas, lo que dificulta el tránsito peatonal y genera obstáculos para personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas o familias con carritos infantiles.
Asimismo, el firme de la calzada presenta un importante desgaste provocado por el intenso tráfico que soporta esta vía, incluyendo el paso habitual de vehículos pesados, además de la ausencia de infraestructuras específicas para bicicletas.
La reforma prevé la demolición de las aceras existentes y la construcción de nuevos itinerarios peatonales accesibles. Se instalarán pavimentos antideslizantes y baldosas podotáctiles para mejorar la seguridad y la accesibilidad en los cruces. Además, se adecuarán los alcorques para evitar que las raíces vuelvan a dañar el pavimento en el futuro.
Uno de los elementos más destacados del proyecto será la creación de un carril bici segregado y protegido. Este nuevo espacio para ciclistas estará delimitado mediante postes flexibles con elementos reflectantes que incrementarán su visibilidad durante la noche. La actuación permitirá además mejorar la conexión ciclista con otros itinerarios urbanos, enlazando con la avenida de la Marina y la ronda Músico Ibáñez.
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Los trabajos también incluirán la renovación completa del asfaltado y el nuevo diseño permitirá alcanzar un total de 65 plazas de aparcamiento en batería, optimizando el uso del espacio disponible y facilitando el estacionamiento de los residentes de la zona.
Asimismo, se adaptará la red de alumbrado público y se instalarán nuevos imbornales para favorecer la evacuación de aguas pluviales y evitar acumulaciones durante episodios de lluvia.
Esta actuación supone la culminación de un plan de mejora iniciado en 2024 y que, sumando las fases anteriores, habrá supuesto una inversión superior a los 300.000 euros para renovar completamente la avenida.
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