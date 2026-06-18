Adiós a la discoteca convencional: El primer piano bar de Castellón elige Benicàssim para la gran apertura del verano 2026

Benicàssim incorporará este verano una propuesta de ocio inédita en la costa de la provincia. El próximo 26 de junio de 2026 abrirá sus puertas OCHENTAYNUEVE, un establecimiento que nace con un objetivo claro: recuperar el protagonismo de la música en directo y ofrecer una alternativa sofisticada a la oferta nocturna tradicional.

Ubicado en el conocido complejo Casablanca, OCHENTAYNUEVE se convertirá en el primer piano bar de la provincia de Castellón. Se trata de un formato ampliamente consolidado en grandes capitales como Madrid, Barcelona, Londres o Nueva York, pero que hasta ahora era inexistente en la zona.

Gastronomía informal y copeo desde las 19:00 horas

Concebido como un espacio versátil y enfocado a un público adulto, el local abrirá diariamente desde las 19:00 horas para acompañar a los clientes durante toda la tarde y la noche.

OCHENTAYNUEVE recuperará la magia de la música en directo en un formato que ya arrasa en Nueva York o Londres. / Mediterráneo

La experiencia arrancará con una oferta gastronómica informal basada en mesas altas y un picoteo muy cuidado: gildas, conservas premium, tablas para compartir y tapas selectas, todo ello maridado con una cuidada selección de vinos, cócteles y champagne. Una propuesta pensada tanto para los amantes del tardeo como para quienes deseen alargar la velada.

El piano: el gran protagonista de la noche

Sin embargo, el verdadero corazón de OCHENTAYNUEVE será su piano. Todos los jueves, viernes y sábados, músicos y cantantes en directo conducirán una experiencia totalmente participativa. El repertorio, diseñado para conectar con varias generaciones, invitará al público a cantar grandes clásicos nacionales e internacionales. La idea es recuperar la vieja costumbre de cantar en grupo y convertir cada noche en una experiencia colectiva.

La noche no acabará ahí. Una vez finalizada la actuación en directo, la programación se completará con sesiones de DJ, manteniendo el ambiente hasta la madrugada en un formato que huye de la discoteca convencional.

“Queríamos crear un lugar donde la gente venga a disfrutar, cantar y compartir momentos. Apostamos por recuperar la esencia de la música en directo y por impulsar una cultura de tardeo que creemos que tiene mucho recorrido en Benicàssim”, explican desde la dirección del proyecto.

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Mapa de la ubicación en Google Maps.

Con una estética cuidada e inspirada en los clásicos locales internacionales, OCHENTAYNUEVE aspira a convertirse en el gran punto de encuentro de este verano en la costa castellonense.