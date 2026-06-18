Onda suma una ganadería de máximo nivel para la Fira y dispara la expectación

Onda empieza a calentar motores para una de las citas más esperadas de la Fira 2026. El Ayuntamiento ha desvelado este jueves el segundo hierro que protagonizará los encierros municipales durante las fiestas patronales. Se trata de la ganadería Santiago Domecq, que acompañará a La Quinta en una programación que reunirá a dos de las divisas más reconocidas del panorama taurino actual.

Con este anuncio, las celebraciones de octubre siguen tomando forma y vuelve a situar a la ciudad en el foco de los aficionados taurinos. La presencia de estas dos ganaderías refuerza el atractivo de unos encierros que cada año congregan a miles de personas y que forman parte esencial de unas fiestas declaradas de interés turístico autonómico.

El concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, ha destacado que el consistorio trabaja junto a la Junta de Festes para configurar una programación taurina “de calidad”, con ganaderías de primer nivel capaces de generar expectación y mantener el prestigio de la Fira. Puig ha señalado que la elección de Santiago Domecq y La Quinta responde a la voluntad de ofrecer festejos atractivos y acordes a la afición taurina de la ciudad.

El Ayuntamiento ha desvelado este jueves la ganadería para el segundo encierro de la Fira d'Onda. / Mediterráneo

Dos referencias del campo bravo

La incorporación de Santiago Domecq supone sumar a la Fira uno de los hierros más destacados de la cabaña brava española. La ganadería gaditana se ha consolidado en los últimos años como una de las grandes referencias del sector por la regularidad, movilidad y calidad de sus animales, cualidades que le han permitido estar presente en algunas de las principales ferias taurinas del país.

Su presencia en Onda refuerza una programación que busca combinar variedad, nivel y capacidad de atracción, tanto para la afición local como para visitantes procedentes de otros puntos de la Comunitat Valenciana y del resto de España.

Por su parte, La Quinta, anunciada el pasado mes de mayo, es otra de las ganaderías más valoradas por la afición por la personalidad y el comportamiento de sus reses. La combinación de ambas divisas permitirá ofrecer dos encierros con identidad propia y con gran atractivo para los participantes.

La programación taurina es uno de los pilares de la Fira d’Onda y uno de los grandes focos de atracción de visitantes durante las fiestas patronales. Junto a los encierros municipales de Santiago Domecq y La Quinta, el Ayuntamiento ya presentó en mayo el toro ‘Bellotito’, número 18, guarismo 0, de la ganadería Partido de Resina, heredera del mítico hierro Pablo Romero.

Además, la peña Guarismo 2 volverá a organizar su tradicional encierro el viernes 23 de octubre, una cita ya consolidada dentro del calendario festivo ondense y que contribuye a completar una programación diversa y de gran tirón para los aficionados.

La colaboración entre el Ayuntamiento, la Junta de Festes, las peñas y las asociaciones taurinas permite seguir fortaleciendo una tradición muy arraigada en Onda y consolidar una Fira con peso propio dentro del calendario festivo y taurino de la Comunitat Valenciana.