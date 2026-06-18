Moncofa refuerza la atención sanitaria en verano con la apertura del consultorio de la playa

A partir del próximo 1 de julio y hasta la primera quincena de septiembre, dará servicio sanitario el consultorio médico auxiliar de la playa de Moncofa, que se centrará en atender a las personas desplazadas durante la temporada estival.

El servicio se ofrecerá de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 15.00 horas, en las instalaciones situadas en la calle Almirante Cervera, 37, reforzando así la asistencia sanitaria durante los meses de mayor afluencia de visitantes en el municipio.

La concejala de Sanidad, Ilenia Begnozzi, ha destacado la importancia de este recurso para atender el incremento de población que registra Moncofa durante el verano. “La atención a personas desplazadas en el consultorio auxiliar permite acercar la atención sanitaria a visitantes que pasan estos meses en nuestra playa, ofreciendo un servicio más próximo y cómodo durante una época en la que la población del municipio aumenta considerablemente”, ha señalado.

Fuera del horario establecido, las personas desplazadas que requieran asistencia médica urgente deberán dirigirse a los servicios de urgencias correspondientes, ya sea en el centro de salud de Nules o en el Hospital de la Plana.

Begnozzi ha subrayado además que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para mejorar los servicios que se ofrecen durante el verano y garantizar una adecuada atención a todas las personas que eligen Moncofa para disfrutar de sus vacaciones”.