Nuevo movimiento político en Burriana: los exconcejales de Compromís crean su propio partido

Los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Burriana Jorge Alarcón y Carla Gascó, que abandonaron Compromís el pasado febrero por discrepancias con la dirección del partido, han anunciado la creación de Units per Borriana, una nueva formación política con la que aspiran a concurrir a las elecciones municipales de 2027.

El proyecto, ya constituido, se define como una alternativa "estrictamente municipalista" que nace con el objetivo de situar los intereses de la ciudad en el centro de la acción política. Según el comunicado fundacional, la nueva formación surge de la convicción de que Burriana necesita "recuperar dirección, orgullo y ambición" tras una etapa marcada, a su juicio, por la falta de un proyecto sólido de ciudad.

Ejes principales

Units per Borriana se articula en torno a cinco ejes principales: municipalismo, valencianismo, coherencia, meritocracia y pragmatismo. Sus impulsores sostienen que se trata de un proyecto abierto a la incorporación de personas de distintos ámbitos de la sociedad local con voluntad de aportar experiencia y compromiso.

Logotipo de Units per Borriana, la nueva formación política impulsada por los exediles de Compromís. / MEDITERRÁNEO

Jorge Alarcón ejercerá como portavoz de la formación en esta primera fase. En sus declaraciones, ha señalado que Burriana "no puede continuar instalada en la inercia, en la autocomplacencia ni en la política del anuncio permanente", y ha defendido la necesidad de "más gestión, más dirección y más verdad" en la política municipal.

El edil ha subrayado también la voluntad de construir una ciudad "acogedora, ordenada y orgullosa de lo que es", capaz de integrar a los nuevos vecinos sin renunciar a su identidad ni a su lengua.

Por su parte, Carla Gascó ha destacado que el proyecto cuenta ya con el apoyo de personas "relevantes de la sociedad burrianense", que se han sumado a la iniciativa aportando experiencia y compromiso. Según ha indicado, el objetivo es consolidar una estructura organizativa que permita presentar candidatura en las próximas elecciones municipales.

La creación de Units per Borriana llega apenas cuatro meses después de la ruptura de ambos ediles con Compromís, formación con la que habían concurrido a las elecciones municipales y que abandonaron tras denunciar discrepancias ideológicas y una pérdida de coherencia interna. Desde entonces, han mantenido su acta como no adscritos en el consistorio.