Nules activa su plan antiokupación tras tabicar casas en la Vila: registro de viviendas y control policial

El Ayuntamiento de Nules ya ha concretado el plan municipal antiokupación que el alcalde, David García, avanzó hace apenas unos días, después de que Mediterráneo publicara la existencia de varias casas deshabitadas de la Vila con puertas, ventanas y balcones tabicados para evitar posibles entradas ilegales.

La medida supone un paso más en la estrategia municipal para prevenir la okupación en un municipio donde el problema, según el propio alcalde, “no es preocupante”, pero sí genera inquietud entre propietarios de viviendas vacías, especialmente en el centro histórico.

García ha explicado que el consistorio actuará “dentro del marco legal” y siendo consciente de “las limitaciones de la administración local” en esta materia, ya que los ayuntamientos cuentan con pocas competencias directas. Aun así, ha defendido que el objetivo es “trabajar para defender las propiedades privadas de nuestra población y combatir, si es posible, la okupación y la inquiokupación”.

Registro de viviendas afectadas

El primer paso será la creación de un registro municipal de viviendas okupadas o inquiokupadas en Nules. La finalidad, según ha apuntado el alcalde, es “conocer la situación actual” y disponer de una radiografía real de los casos existentes en el municipio.

Para ello, el Ayuntamiento hace un llamamiento al vecindario afectado para que comunique a la Oficina de Atención Ciudadana todos los detalles de los inmuebles que se encuentren okupados o afectados por casos de inquiokupación.

El alcalde ha recomendado a los propietarios registrar su caso “cuanto antes” para que el plan pueda empezar a materializarse con expedientes concretos sobre los que actuar.

Además, el consistorio contratará un gabinete jurídico para ayudar a las personas afectadas. Este servicio estudiará cada expediente y acompañará a los propietarios en función de la situación particular de cada vivienda.

El alcalde de Nules ha explicado este jueves el plan municipal que el Ayuntamiento va a poner en marcha para combatir la okupación de viviendas. / MEDITERRÁNEO

Seguimiento de la Policía Local

El plan también contempla la implicación de la Policía Local de Nules, que se encargará de controlar los casos registrados y realizar un seguimiento mensual de cada uno de ellos.

De hecho, García ya se ha reunido con la plantilla de la Policía Local para trasladarle las medidas que se van a implantar en el municipio. La intención del Ayuntamiento es coordinar la información de los expedientes, reforzar la prevención y acompañar a los vecinos afectados dentro de las competencias municipales.

Este plan llega después de que en la Vila se hayan adoptado medidas preventivas drásticas para impedir la entrada en viviendas vacías. Como ya publicó este periódico el pasado 10 de junio, varios edificios del casco histórico han sido tabicados, anulando sus accesos a través de puertas, ventanas y balcones.

En algunos casos actuó el propio Ayuntamiento, entre ellos en viviendas investigadas en el marco de la macroredada por tráfico de personas desarrollada el pasado mes de marzo en Nules y otras localidades. Según explicó entonces el alcalde, tras los registros y una reunión con la Guardia Civil, se consideró conveniente asegurar esos inmuebles.

En otros casos, han sido los propios propietarios quienes han optado por tabicar las casas deshabitadas ante el temor a que pudieran ser okupadas.

Prevenir antes de que el problema crezca

El Ayuntamiento aconseja ahora a la ciudadanía que tenga casas deshabitadas susceptibles de ser okupadas que adopte medidas preventivas, como tapiar o tabicar puertas y ventanas.

García ha insistido en que la okupación no es actualmente un problema grave en Nules, pero considera necesario anticiparse “para evitar males mayores en un futuro”. El alcalde ha recordado que otras poblaciones españolas ya cuentan con planes municipales similares para ayudar al vecindario afectado.

La iniciativa se enmarca, además, en una preocupación más amplia por la situación del casco histórico. La Vila concentra un elevado número de viviendas vacías, una realidad que incrementa el riesgo de okupación y acelera el deterioro del entorno urbano.

El concejal de Urbanismo, César Estañol, ya reconoció que esta situación preocupa al Ayuntamiento, hasta el punto de estudiar medidas para incentivar que los vecinos vuelvan a vivir en la Vila. Entre las opciones sobre la mesa figuran posibles ayudas para la rehabilitación de fachadas, dentro del marco del Plan de Vivienda del Ministerio al que se ha adherido el consistorio.

Con el nuevo plan, Nules pasa de las medidas preventivas puntuales, como el tabicado de casas, a una actuación más estructurada que combinará registro de casos, asesoramiento legal y vigilancia policial para proteger a los propietarios y anticiparse a posibles intentos de okupación.