Orpesa inicia la Semana de la Salud para promover hábitos saludables y el bienestar integral

El Ayuntamiento de Orpesa, a través de las concejalías de Sanidad y Servicios Sociales, ha puesto en marcha hoy, jueves, una nueva edición de la Semana de la Salud, que se prolongará hasta este domingo bajo el lema Cuida de ti, cuida de todos. La iniciativa tiene como objetivo promover hábitos de vida saludables, fomentar la prevención y acercar a la ciudadanía información de interés relacionada con el bienestar físico y emocional.

La programación incluye conferencias, talleres prácticos y espacios de participación abiertos a la población, que se desarrollarán principalmente en la segunda planta de la Biblioteca Municipal, con la colaboración de profesionales sanitarios, asociaciones y entidades especializadas.

Actividades para promover la prevención y el bienestar

La primera jornada ha comenzado a las 11:00 horas con una charla sobre digitopuntura y medicina tradicional china, a cargo de AFRICOM. A continuación, el Servicio de Psicología de la Fundación Juan Ignacio Bastide ha abordado la ansiedad asociada al cuidado de personas dependientes y ha ofrecido herramientas para recuperar el equilibrio emocional mientras se cuida de los demás.

La programación ha continuado con una ponencia de la Unidad de Neuropsicología de Neural Intensive Castellón sobre los mitos y realidades del envejecimiento. Posteriormente, profesionales del Centro de Salud de Oropesa del Mar han impartido una charla sobre el uso responsable del sistema sanitario. La jornada concluirá con un coloquio abierto para fomentar la participación de los asistentes.

Este viernes se celebrará una nueva sesión centrada en el envejecimiento activo, organizada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (A.F.A.). Después, profesionales del Centro de Salud de Oropesa del Mar ofrecerán una charla de primeros auxilios, acompañada de un taller práctico de reanimación cardiopulmonar (RCP), una actividad especialmente útil por su aplicación en situaciones de emergencia. La mañana finalizará con un nuevo coloquio abierto.

La Plaza Mayor acogerá la Feria de la Salud

Como colofón a la programación, este domingo, entre las 10:30 y las 13:00 horas, la Plaza Mayor acogerá la Feria de la Salud, una jornada abierta a toda la población que contará con estands informativos, actividades divulgativas y propuestas orientadas a la promoción de hábitos saludables y al cuidado de la salud.

La concejala de Sanidad, Mari Carmen Saura, ha destacado que “la salud no depende únicamente de la atención sanitaria, sino también de la prevención, la información y los hábitos que mantenemos en nuestro día a día. Con esta semana queremos acercar a los vecinos recursos y conocimientos que les ayuden a mejorar su calidad de vida”.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Daniel Mazzina, ha señalado que “esta iniciativa pone el foco en el bienestar integral de las personas, abordando cuestiones tan importantes como el envejecimiento activo, la salud mental, el apoyo a los cuidadores y la prevención”.

El alcalde de Orpesa, Rafael Albert, ha animado a vecinos y visitantes a participar en las actividades programadas y ha subrayado que “estamos trabajando para mejorar el área sanitaria en nuestro municipio. Esta feria refuerza nuestra implicación y dedicación a un objetivo claro: ayudar en algo tan importante como es la salud”.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la promoción de la salud, la prevención y el bienestar de la ciudadanía, impulsando actividades que contribuyen a construir una comunidad más informada, activa y saludable.