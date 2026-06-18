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Ni Ibiza ni Cádiz: la playa de Castellón que aspira a coronarse como la mejor de España en este 2026

La Playa Norte de Peñíscola, con su icónico castillo y cinco kilómetros de arena, es la única finalista de la Comunidad Valenciana en el ranking de una conocida revista de viajes

El próximo 28 de junio se sabrá si esta playa castellonense es elegida como la mejor de España tras un proceso de votaciones.

El próximo 28 de junio se sabrá si esta playa castellonense es elegida como la mejor de España tras un proceso de votaciones. / Mediterráneo

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Redacción

Redacción

Una playa de Castellón aspira este año a convertirse en la mejor de España. La Playa Norte de Peñíscola ha sido seleccionada como candidata en la elección anual que organiza Condé Nast Traveler, en la que los lectores de la publicación especializada en viajes y estilo de vida escogen su arenal favorito del país.

La votación, que se abrió el pasado 5 de junio, entra ahora en su fase decisiva. Tras una primera selección realizada por el equipo de especialistas de Condé Nast Traveler, con cuatro playas candidatas por cada comunidad autónoma, las finalistas compiten ya por el reconocimiento nacional. En esta última ronda participa una playa por cada territorio y la ganadora se conocerá el 28 de junio.

Espectacular vista de la Playa Norte de Peñíscola, considerada por méritos propios como una de las más bonitas de España.

Espectacular vista de la Playa Norte de Peñíscola, considerada por méritos propios como una de las más bonitas de España. / Mediterráneo

La Playa Norte de Peñíscola llega a esta fase como representante de la Comunitat Valenciana y como una de las diez aspirantes al título de mejor playa de España 2026. No es la primera vez que este enclave castellonense aparece entre los favoritos de los lectores: en 2019 y en 2024 ya fue seleccionada como una de las playas más bellas del país, aunque entonces no logró hacerse con el galardón.

El premio, que el año pasado recayó en Cala Bassa, en Ibiza, ya ha reconocido anteriormente a playas como Zarautz, Bolonia, Valdevaqueros, San Antonio del Mar o Papagayo. Ahora, Peñíscola vuelve a situarse en el mapa de los grandes destinos costeros nacionales con una candidatura que pone el foco en uno de sus espacios más conocidos.

La Playa Norte es uno de los principales reclamos turísticos de Peñíscola. Su imagen más característica es la del Mediterráneo abierto con el Castillo del Papa Luna al fondo, una estampa que la convierte en uno de los arenales más reconocibles de la Costa Azahar. Con unos cinco kilómetros de longitud, ofrece una amplia extensión para disfrutar del sol, pasear junto al mar o contemplar una de las vistas más emblemáticas del municipio.

La publicación destaca precisamente ese carácter de “clásico de las vacaciones en España”. Sus más de cinco kilómetros de playa, sus aguas transparentes y la presencia del castillo como telón de fondo son algunos de los argumentos que han impulsado su candidatura. A ello se suma la calidad de sus servicios y las certificaciones que ha recibido, entre ellas la Bandera Azul, la bandera Q del Instituto para la Calidad Turística Española y la bandera verde de AENOR.

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La playa, también conocida como playa del Nord, es la más famosa y visitada de Peñíscola. Se encuentra cerca del centro urbano y combina zonas de arena fina y dorada con áreas de bolos en sus extremos más alejados de la ciudad. Pese a ser la playa principal del municipio, se presenta como un espacio adecuado para pasar una jornada al sol, darse un baño o caminar junto al litoral.

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Mapa de la ubicación de Plage Nord.

Junto a Playa Norte, las otras finalistas a mejor playa de España 2026 son la Playa de Bolonia, en Tarifa; Ses Illetes, en Formentera; la Playa de las Conchas, en La Graciosa; Los Locos, en Suances; la Playa Illa Roja, en Begur; Las Catedrales, en Ribadeo; la Playa de Laida, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai; la Playa de Poo, en Llanes; y la Playa de Calblanque, en Cartagena.

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