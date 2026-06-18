La Vall invierte 2,6 millones para ganar 11.500 metros cuadrados de suelo público

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha presentado este jueves el plan Creix, una hoja de ruta con la que quiere ganar suelo público, ampliar el patrimonio municipal y preparar el crecimiento de la ciudad para los próximos años.

La estrategia contempla una inversión de más de 2,6 millones de euros para incorporar al patrimonio local más de 11.500 metros cuadrados de suelo e inmuebles. La mayor parte de esta cantidad, cerca de 1,7 millones, se destina a la compra de terrenos dotacionales pensados principalmente para futuras zonas verdes. El resto, alrededor de un millón de euros, se ha invertido en inmuebles y suelo urbanizable considerado estratégico para el desarrollo urbano.

La alcaldesa, Tania Baños, ha destacado que “ganar patrimonio es una muy buena noticia para la Vall d’Uixó”, porque permite disponer de más herramientas para planificar el futuro de la ciudad y abrir nuevos espacios al servicio de la ciudadanía. Además, ha defendido que desde 2015 el gobierno municipal ha cambiado la dinámica de años anteriores, en los que, según ha señalado, se optó por vender patrimonio público y se perdieron espacios emblemáticos.

Principales adquisiciones

Entre las principales adquisiciones figuran terrenos para crear nuevas zonas verdes entre los barrios Toledo y Carbonaire, al inicio de la calle 12; en el entorno del nuevo CEIP Rosario Pérez; al final de la calle Poeta Llorente; y junto al barranco de Aigualit. También se incluyen operaciones estratégicas como los últimos pagos del edificio de la antigua sede de la Schola Cantorum, que permitirá ampliar el Ayuntamiento, o la compra del inmueble anexo a la Torre de Benissahat, con el objetivo de crear un acceso y un patio acordes con el valor patrimonial de este monumento.

Baños ha explicado que el Plan CREIX servirá para hacer crecer la Vall “de manera sostenible” y pensando en las necesidades de la próxima década. Una vez incorporados estos terrenos e inmuebles al patrimonio municipal, el Ayuntamiento abrirá un proceso de reflexión y planificación, con participación ciudadana, para actualizar la Agenda Urbana y definir qué usos tendrán estos nuevos espacios.

A esta estrategia se suma la reciente donación por parte del Gobierno de España de ocho solares procedentes de la Sareb, que también pasarán a formar parte del patrimonio municipal. Entre ambas actuaciones, la Vall incorporará más de 20.000 metros cuadrados de suelo e inmuebles públicos.

La alcaldesa ha subrayado que este proyecto “no termina con los fondos europeos ni con las grandes inversiones que se están acabando de ejecutar”, sino que busca sentar las bases de la ciudad de los próximos años. “Estamos trabajando para el presente, pero sobre todo para el futuro de la Vall d’Uixó”, ha afirmado.