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Antiguos alumnos de un instituto de Castellón se reúnen por primera vez después de medio siglo: "No nos reconocíamos"

Desde Madrid y Formentera hasta Burriana para celebrar la amistad en un emotivo reencuentro de viejos estudiantes de la promoción de 1969 del instituto Jaume I

Las imágenes de las últimas décadas de antiguos alumnos de un instituto de Castellón

Las imágenes de las últimas décadas de antiguos alumnos de un instituto de Castellón

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Galería: Imágenes de archivo de la promoción del año 1969 del IES Jaume I de Burriana / Fina Sierra

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Marta Solsona

Marta Solsona

Más de medio siglo después de compartir pupitres y vivencias en las aulas, la promoción de 1969 del instituto Jaume I de Burriana volvió a reunirse el pasado viernes 12 de junio, después de más de 50 años sin verse, en un encuentro cargado de emoción, recuerdos y anécdotas. Alrededor de 43 antiguos alumnos participaron en esta cita histórica, aunque la promoción originalmente está formada por unas 50 o 55 personas.

La promoción del año 1969 durante de comida el pasado 12 de junio

La promoción del año 1969 durante de comida el pasado 12 de junio / Fina Sierra

Para facilitar el reencuentro, los asistentes llevaron pegatinas con sus nombres, ya que muchos de ellos no se habían vuelto a ver desde que finalizaron sus estudios y otros ni siquiera llegaron a reconocerse después de tantos años de separación. El paso del tiempo, junto con las diferentes trayectorias vitales que siguió cada uno, había hecho difícil identificar a antiguos compañeros que hoy residen en lugares tan diversos como Madrid o Formentera, entre otros destinos.

La promoción de 1969 ocupa un lugar especial en la historia educativa de Burriana, ya que abrió sus puertas en 1968 como una delegación de Vila-real y fue precisamente en 1969 cuando pasó a convertirse oficialmente en un instituto de Burriana. Entre los asistentes hubo quienes completaron los seis cursos y el COU, así como antiguos alumnos que tuvieron que abandonar sus estudios antes de finalizar.

Dato curioso

En aquellos años, los estudiantes se distribuían en tres grupos: 1.º A formado por chicos, 1.º B formado por chicas y 1.º C mixto, en el que se agrupaban los alumnos según eligieran estudiar inglés o francés y a partir de 1970, los cursos comenzaron a dividirse entre las ramas de Ciencias y Letras.

Aunque el instituto organizó celebraciones con motivo de sus 25 y 50 años de historia, reuniendo a antiguos estudiantes de distintas promociones, los alumnos de 1969 nunca habían celebrado un encuentro propio desde que dejaron las aulas, por eso el reencuentro del pasado viernes tuvo un significado especialmente emotivo.

Comida en El Morro por el 25 aniversario del Instituto Jaume I de Burriana

Comida en El Morro por el 25 aniversario del Instituto Jaume I de Burriana / Fina Sierra

Según explica Fina Sierra Martínez, una de las integrantes de la promoción y responsable de proporcionar la información sobre el evento, el reencuentro fue “muy bonito” y estuvo marcado por la emoción de volver a compartir momentos con compañeros a los que no veían desde hacía más de cincuenta años. Los recuerdos de juventud, las historias compartidas y la posibilidad de ponerse al día con las vidas de cada uno convirtieron el día en uno inolvidable.

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Imagen de archivo de la clase del 69

Imagen de archivo de la clase del 69 / Fina Sierra

El éxito del reencuentro ha despertado entre los asistentes el deseo de mantener el contacto y evitar que vuelva a pasar tanto tiempo entre encuentros, por eso, la promoción de 1969 ya se ha propuesto repetir la experiencia cada año, con el objetivo de seguir celebrando una amistad que, pese al paso de las décadas, continúa siendo igual de bonita.

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