La Diputación de Castellón destina 1,18 millones de euros al desarrollo de Montanejos

La Diputación de Castellón continúa impulsando el desarrollo de Montanejos con una inversión superior a 1,18 millones de euros desde el inicio de la legislatura. La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha visitado este viernes el final de obra del proyecto premiado en la séptima edición del Concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU), una actuación a través de la cual la Diputación ha invertido 253.125 euros para transformar la Era de la Alquería de Montanejos mediante el uso de la cerámica.

Durante su visita al municipio, la presidenta Marta Barrachina ha puesto en valor el esfuerzo inversor realizado en esta localidad del Alto Mijares. Entre las actuaciones desarrolladas, el Ayuntamiento ha destinado fondos del Plan Impulsa a la reparación y mejora de la infraestructura de la red de acequias, a la mejora del acceso a la Fuente de los Baños y a la reforma de sus vestuarios.

“Son inversiones realizadas con el fin de seguir mejorando infraestructuras y servicios y, con todo ello, mejorar la calidad de vida de los vecinos”, ha indicado la dirigente provincial.

Marta Barrachina, durante su intervención. / Mediterráneo

Nuevo aparcamiento para reforzar el potencial turístico de Montanejos

A estas inversiones se suma la anunciada este viernes. La presidenta de la Diputación ha aprovechado su visita a Montanejos para informar de la inclusión en el presupuesto provincial de 2027 de un convenio con el consistorio, dotado con 160.000 euros, destinado a la construcción de un nuevo aparcamiento de 60 plazas.

“Montanejos recibe cada año miles de visitantes que disfrutan de su entorno natural único, y con este convenio daremos respuesta a una necesidad real y reforzaremos la capacidad de este municipio para seguir creciendo como un destino de referencia”, ha expresado Marta Barrachina.

Respecto a la obra finalizada, premiada en la séptima edición del Concurso CRU, el objetivo ha sido transformar este espacio en un núcleo cultural y social. “La obra llevada a cabo en Montanejos muestra cómo cada edición del CRU no solo impulsa el talento de arquitectos, sino que también contribuye al desarrollo económico y cultural de pequeñas localidades, reforzando la identidad de Castellón como epicentro de la cerámica”, ha subrayado la presidenta de la Diputación.

La máxima representante de la institución provincial ha comprobado cómo el proyecto El urbanismo de los acontecimientos, de La Errería, ha creado un entorno saludable y versátil donde las charlas a la fresca, las verbenas y los juegos infantiles conviven en un espacio que respira la genética del Alto Mijares. Se trata de una intervención que transforma un área degradada en un reclamo turístico y, sobre todo, en un verdadero hogar para sus vecinos.

La cerámica como motor de transformación urbana

En esta actuación, la cerámica se convierte en el material vertebrador del proyecto, ya que no solo reviste el suelo, sino que también da forma al mobiliario urbano, como bancos y jardineras, integrándose plenamente con el patrimonio arquitectónico de La Alquería.

La presidenta de la Diputación ha incidido en el importante motor productivo, económico y social que supone el sector cerámico para la provincia de Castellón. Por ello, ha remarcado que “es máximo nuestro respaldo institucional para impulsar el uso de los materiales cerámicos, favoreciendo su visibilización y generando un efecto multiplicador en su incorporación a nuevos ámbitos arquitectónicos y urbanos”.

Para Marta Barrachina, “el concurso CRU se ha convertido en sinónimo de cerámica, un reclamo turístico y una oportunidad para potenciar nuestro territorio. Apostar por la cerámica mediante iniciativas como este certamen es apostar por el desarrollo de nuestro territorio y generar oportunidades para los pueblos pequeños”.

La obra llevada a cabo en Montanejos forma parte de las 14 actuaciones ya ejecutadas, a las que se suman otras tres en desarrollo, desde que se inició el Concurso Cerámico de Regeneración Urbana. Estos datos evidencian que, gracias al CRU, numerosos municipios de la provincia de Castellón han remodelado y mejorado sus calles, plazas y entornos con una arquitectura de calidad y con la cerámica como elemento principal.