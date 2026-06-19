Fallece Vicente Alfieri, fundador y presidente del club taurino de l'Alcora

L’Alcora lamenta la muerte de Vicente Alfieri de la Fuente, uno de sus vecinos más vinculados al mundo taurino, que falleció a los 84 años.

Alfieri fue uno de los fundadores del club taurino de l’Alcora, junto a nombres como Manuel Madrid, y presidió la entidad entre 1993 y 2001. Durante su etapa al frente del club, según recuerda el actual presidente, Eliseo Fabregat, la entidad alcanzó su mayor número de socios, con cerca de 500 asociados, y logró importantes reconocimientos.

Entre sus grandes aportaciones destaca su empeño para hacer posibles las históricas novilladas en la plaza España. En aquellos años, estos festejos no contaban con el apoyo económico del Ayuntamiento y la Diputación como en la actualidad, por lo que Alfieri se volcaba en buscar colaboraciones de empresas para poder organizarlas y respaldar así a los jóvenes novilleros de la provincia.

Su trabajo sentó las bases para que, años después, otros presidentes como José Luis Esteban y Eliseo Fabregat, junto al conjunto de socios, pudieran celebrar reconocimientos como el premio Club Ejemplo de España 2007 en los XIV Trofeos Nacionales Cossío de Madrid, o la medalla de bronce concedida en 2015 por la Real Federación Taurina de España con motivo del 26 aniversario del club, entre otros muchos honores obtenidos desde su fundación en 1989.

También impulsó numerosas actividades dentro del club taurino alcorino, como viajes a ganaderías de toros bravos, charlas y conferencias con toreros y ganaderos de primer nivel, así como actos de homenaje a la reina y damas de las Fiestas del Cristo.

Gran tertuliano

Gran tertuliano y apasionado de todo lo taurino, Vicente Alfieri llegó a reunir una de las colecciones de libros, documentación y videoteca taurina más importantes de España. Además, mantuvo una estrecha amistad con destacados toreros y ganaderos, entre ellos Victorino Martín.

El apreciado y popular Alfieri fue el octavo de una humilde familia de 13 hermanos procedente de Cuenca. Su hermana Julia llegó a convertirse en la primera alcaldesa de la historia de l’Alcora. En su caso, una de las grandes anécdotas de su vida fue pasar de ser un joven maletilla, de ahí su apodo de el Toreret, a dirigir una empresa vinculada al mundo de los palets para la industria cerámica.

Tras conocer en Valencia al alcorino Ramón Gasch Alanga y casarse con una de sus hijas, fundó junto a su familia en 1979 la empresa La Boutique del Palet, en la que trabajó hasta su jubilación y que posteriormente continuaron sus hijos.

La misa funeral tendrá lugar este sábado, a las 16.00 horas, en la parroquia de la Asunción de l’Alcora.