La Fira d'Onda 2026 ya tiene reina infantil: Joana Compañ Aibar

Onda ya tiene reina infantil para la Fira 2026. Joana Compañ Aibar, representante del Colegio Virgen del Carmen, ha resultado elegida en el sorteo celebrado esta tarde en el salón de plenos del Ayuntamiento y será la encargada de representar a la infancia ondense durante las próximas fiestas patronales, que se celebrarán del 3 al 25 de octubre.

Junto a ella, Julia Moreno Sánchez, representante del Colegio Pío XII, ejercerá como dama de la Fira 2026. Ambas estarán acompañadas por los alumnos del Colegio Madre Mª Rosa Molas, Aday Pino Fernández y Adrián Segura Marco, quienes compartirán con ellas los principales actos festivos y representativos de las fiestas.

Durante el acto, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha felicitado a las familias y a los jóvenes representantes elegidos y ha destacado que “en Onda creemos en una ciudad que escucha, cuida y da protagonismo a los niños, porque ellos también son parte esencial de nuestras tradiciones y del futuro de la Fira”. En este sentido, ha añadido que “Joana tendrá el privilegio de vivir una experiencia única y de representar a toda una generación de niños y niñas que sienten la Fira con la misma ilusión con la que la han vivido sus padres y sus abuelos”.

El futuro de una tradición con más de siete siglos de historia

El sorteo de la Reina Infantil constituye uno de los primeros hitos del calendario festivo y simboliza el relevo generacional de una celebración que forma parte de la identidad colectiva de Onda desde hace siglos. Cada año, este acto pone de manifiesto el vínculo de las nuevas generaciones con unas fiestas que han sabido evolucionar manteniendo intacta su esencia.

Con su elección, Joana Compañ Aibar y Julia Moreno Sánchez se convertirán en las máximas representantes infantiles de la Fira d’Onda 2026, participando en los actos institucionales, culturales, religiosos y festivos más destacados del programa.

Cuenta atrás para la Fira d’Onda 2026

Mientras tanto, la Junta de Festes y el Ayuntamiento de Onda continúan trabajando en la preparación de una programación a la altura de la Fira d’Onda, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico y considerada una de las celebraciones más multitudinarias de la Comunitat Valenciana.

La edición de 2026 ya ha comenzado a desvelar algunos de sus principales atractivos, con la confirmación de conciertos como La Pegatina, el concierto sinfónico de SAMVO junto a Los Rebeldes, Álvaro de Luna o La Panorama, así como los primeros anuncios de la programación taurina, que contará con hierros de prestigio como el toro Bellotito de Partido de Resina y los encierros de La Quinta y Santiago Domecq.

Con más de 750 años de historia, la Fira d’Onda reúne cada año a miles de personas en torno a la cultura, la tradición, la música, la gastronomía y los festejos populares, consolidándose como uno de los grandes referentes festivos de la provincia.