Montanejos transforma uno de los rincones más simbólicos de La Alquería con un proyecto premiado

El Ayuntamiento de Montanejos ha culminado la transformación de La Era de La Alquería, una actuación que ha permitido movilizar más de 250.000 euros de inversión para este núcleo de población gracias a la ejecución del proyecto ganador del Primer Premio del Concurso de Regeneración Urbana CRU VII de la Diputación de Castellón.

La intervención tiene su origen en una iniciativa impulsada por el actual equipo de gobierno municipal, que identificó la necesidad de mejorar uno de los espacios públicos más representativos de La Alquería para convertirlo en una zona más accesible, funcional y adaptada a las necesidades del vecindario.

Con este objetivo, el Ayuntamiento de Montanejos presentó este enclave al Concurso de Regeneración Urbana promovido por la Diputación de Castellón, una convocatoria destinada a recuperar y revitalizar espacios urbanos mediante propuestas innovadoras vinculadas al uso de la cerámica.

Un proyecto reconocido por su calidad urbana

A partir de esta propuesta municipal, el equipo de arquitectos liderado por Luis Navarro Jover desarrolló el proyecto “El urbanismo de los acontecimientos”, una actuación concebida para transformar La Era en un espacio de encuentro, convivencia y actividad social.

El proyecto ha permitido mejorar la accesibilidad, crear nuevas zonas de estancia y reforzar la integración del entorno con el paisaje y la arquitectura tradicional de La Alquería.

La calidad técnica y urbanística de la propuesta fue reconocida por el jurado del certamen, que le otorgó el Primer Premio de la edición 2024. La actuación fue especialmente valorada por su sensibilidad hacia el entorno, la creación de nuevos espacios de relación vecinal y la integración de la cerámica tanto en los pavimentos como en los elementos de mobiliario urbano.

Este reconocimiento adquiere, además, un valor especial al haber sido concedido por un jurado integrado por representantes de universidades, colegios profesionales, institutos tecnológicos y entidades especializadas del sector cerámico.

Presidido por la doctora arquitecta Eva Álvarez Isidro, de la Universitat Politècnica de València, el jurado contó con la participación de expertos de la Universitat Jaume I, el Instituto de Tecnología Cerámica ITC-AICE, la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, ASCER, la Asociación de Técnicos Cerámicos, el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón y el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Castellón, entre otras entidades vinculadas al urbanismo, la arquitectura y la innovación cerámica.

Un nuevo punto de encuentro para La Alquería

Tras la obtención de este reconocimiento, el proyecto ha podido hacerse realidad y La Alquería cuenta ya con un espacio completamente renovado que mejora la calidad urbana, favorece la convivencia y dota al núcleo de un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Además, el Ayuntamiento ha adquirido un solar en la plaza con el objetivo de crear un centro multiusos que servirá como local de reunión y encuentro para el vecindario de La Alquería.

El alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, ha destacado que «esta actuación demuestra que los pequeños municipios también pueden desarrollar grandes proyectos cuando existe una idea clara, un trabajo técnico de calidad y capacidad de gestión para aprovechar las oportunidades que ofrecen otras administraciones».

Sandalinas ha subrayado que «todo comenzó con la voluntad del Ayuntamiento de mejorar un espacio muy importante para La Alquería. Después llegó el magnífico trabajo realizado por el equipo de Luis Navarro, que convirtió esa necesidad en un proyecto capaz de obtener el máximo reconocimiento provincial».

El alcalde ha añadido que «lo más importante es que una iniciativa nacida en Montanejos ha permitido conseguir más de 250.000 euros de inversión para La Alquería. Ese es el verdadero éxito del proyecto: transformar una necesidad vecinal en una actuación real que mejora el día a día de nuestros vecinos y genera nuevas oportunidades para este núcleo de población».