El paisaje frena en Onda una planta solar de 6.000 placas: la promotora abandona el proyecto

Adiós a una planta solar proyectada en Onda, que no llegará a construirse. La Generalitat ha acordado el archivo definitivo del expediente después de que la empresa promotora, la compañía valenciana Energía Abura, solicitara formalmente desistir de la tramitación al considerar que las condiciones exigidas por la administración hacían inviable el proyecto.

La resolución, publicada este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), pone fin al procedimiento iniciado en diciembre de 2023 para autorizar una instalación fotovoltaica de 3.168 kW de potencia, que además contemplaba un sistema de almacenamiento energético híbrido de 1.000 kW. La planta contaba con una inversión prevista de 3,6 millones y proyectaba la instalación de 6.210 placas solares.

El proyecto estaba previsto en varias parcelas del polígono 18 de Onda y había comenzado su tramitación ante el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón bajo el nombre de Plana Solar.

La empresa alega que el proyecto ya no era viable

Según recoge la resolución, la mercantil presentó el pasado 24 de febrero un escrito solicitando abandonar el procedimiento. En él argumentaba que le resultaba imposible cumplir con todos los condicionantes establecidos por el Servicio de Paisaje, cuyo informe era preceptivo y vinculante.

La empresa sostiene que las exigencias impuestas para obtener el visto bueno ambiental y paisajístico hacían que la planta fuese constructivamente inviable, por lo que optó por no continuar con la tramitación.

Además del desistimiento, Energia Abura solicitó la cancelación y devolución de la garantía económica depositada para el proyecto, alegando que la imposibilidad de ejecutarlo respondía a circunstancias ajenas a la compañía y derivadas precisamente de los requisitos impuestos por la administración autonómica.

La Generalitat acepta el desistimiento

Tras analizar la documentación, los servicios técnicos de la Generalitat emitieron en mayo un informe favorable al desistimiento, al considerar que no existían terceros afectados y que se cumplían los requisitos previstos en la legislación administrativa.

De este modo, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón ha acordado aceptar la renuncia de la promotora y archivar el expediente ATALFE/2023/188/12, cerrando definitivamente la tramitación de la planta solar.

La resolución será comunicada a las administraciones y organismos que participaron en el procedimiento, así como a los órganos competentes en materia de ordenación del territorio y paisaje.