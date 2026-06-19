Peñíscola se reivindica como destino de cine en un foro nacional con presencia de Netflix

Peñíscola ha reforzado su posicionamiento como destino de turismo cinematográfico tras participar en el I Foro de la Red de Pueblos de Película, celebrado entre Santo Domingo de Silos y Covarrubias, en la provincia de Burgos. El municipio castellonense acudió a este encuentro como miembro de la agrupación, que busca dar visibilidad a los pueblos que han sido escenario de grandes producciones audiovisuales en España.

La Red de Pueblos de Película, de reciente creación en nuestro país y con la colaboración de la Secretaría General del Estado para el Reto Demográfico, tiene como objetivo acompañar a estos municipios en el desarrollo del llamado turismo de pantalla, una modalidad que convierte los escenarios de películas y series en un nuevo reclamo turístico.

Peñíscola comparte su experiencia como caso de éxito

Durante las jornadas, Peñíscola compartió su experiencia como caso de éxito en la creación de producto turístico vinculado a sus localizaciones de cine y televisión. En el foro participaron oficinas de rodajes, representantes de los municipios integrantes de la red, productores audiovisuales y la plataforma Netflix.

El encuentro estuvo presidido por el secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya, y sirvió para intercambiar experiencias entre destinos que han acogido grandes rodajes y que trabajan para transformar ese legado audiovisual en oportunidades de promoción turística.

“Hemos podido compartir nuestra experiencia en materia de creación de producto turístico vinculado a nuestros escenarios de películas y series”, explicó Belén Miguel, responsable técnica del área de Turismo en el Ayuntamiento de Peñíscola.

La ciudad del Papa Luna ha sido escenario de importantes producciones y continúa apostando por el audiovisual como una vía para diversificar su oferta turística y atraer a visitantes interesados en descubrir los lugares donde se han rodado películas y series.

Peñíscola ha participado, como miembro de la Red de Pueblos de Película, en el I Foro de la agrupación, que ha tenido lugar entre Santo Domingo de Silos y Covarrubias, en Burgos. / MEDITERRÁNEO

De los rodajes al turismo de pantalla

Además de la intervención de Peñíscola, el foro permitió conocer otros ejemplos destacados de turismo vinculado al cine. Entre ellos, el fenómeno “Amanecista”, surgido a raíz de la película de José Luis Cuerda, rodada en distintos municipios de la provincia de Albacete.

Los participantes también pudieron conocer de primera mano los trabajos que se están desarrollando con motivo del 60 aniversario de la película ‘El bueno, el feo y el malo’, el reconocido western protagonizado por Clint Eastwood y rodado en parte en la provincia de Burgos.

Uno de los momentos más destacados fue la visita a Sad Hill, el plató natural de la película, donde está previsto contar próximamente con un centro de interpretación dedicado al filme casi seis décadas después de su rodaje.

“Visitar Sad Hill, el plató natural de rodaje del reconocido western, y ver cómo en breve se contará con un centro de interpretación de la película casi seis décadas después, ha sido una experiencia extraordinaria y una oportunidad de hacer networking con municipios que han tenido grandes superproducciones, como Peñíscola”, valoró Laura Hidalgo, responsable de facilitar los rodajes en la ciudad del Papa Luna.

Con su participación en este primer foro, Peñíscola consolida su papel dentro de la Red de Pueblos de Película y refuerza su apuesta por el turismo de pantalla como herramienta de promoción, identidad y dinamización turística.