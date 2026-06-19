Sant Joan de Moró ensalza a Ariadna Amat y Liana Maria Ioneci como reinas de las fiestas 2026-2027

Con la proclamación de Ariadna Amat Renau y Liana Maria Ioneci como reina y reina infantil del periodo 2026-2027, Sant Joan de Moró ha dado un nuevo paso hacia sus esperadas fiestas patronales en honor a San Juan Bautista.

El acto, cargado de emoción, simbolismo y participación vecinal, reunió a numerosos vecinos y vecinas para dar oficialmente la bienvenida a las jóvenes que se convertirán en las máximas representantes festivas del municipio durante los próximos meses.

Una noche para celebrar la tradición y el orgullo de pueblo

La proclamación sirvió para poner en valor el papel de las nuevas reinas y de sus cortes de honor, que asumirán con ilusión y responsabilidad la representación de Sant Joan de Moró en una etapa marcada por la tradición, la convivencia, la cultura y la alegría compartida.

“Este acto no solo marca el inicio de una nueva etapa festiva, sino que también contribuye a reforzar el sentimiento de pertenencia, de unidad y de orgullo que caracteriza a Sant Joan de Moró”, indicó el alcalde, Vicente Pallarés, quien destacó el “gran orgullo que supone para nuestro municipio contar con unas reinas y unas cortes que representan la alegría de nuestras fiestas, pero también el compromiso con nuestra historia, nuestras raíces y nuestras tradiciones”.

El evento, que contó con la presencia de familiares, autoridades locales, amigos y numerosos vecinos y vecinas, se convirtió en una de las citas más especiales del calendario festivo local, al permitir que las nuevas representantes recibieran el cariño y el apoyo de todo el pueblo en una noche especialmente significativa.

Sobre el escenario, la reina mayor, Ariadna Amat Renau, estuvo acompañada por su corte de honor, integrada por Balma Torrubia Santamaria, Ainhoa Gutiérrez Naranjo, Lucia Gozalbo Escrig, Abril Iniesta Renau, Nerea Ibáñez Mundina, Izaskun Forés Jiménez y Ainhoa Rubio Edo.

Por su parte, la reina infantil, Liana Maria Ioneci, estuvo acompañada por las niñas que forman parte de su corte de honor infantil: Candela Granell Barberá, Elsa Marín Linares, Alejandra Cosin Camacho, Àngela Castillo Capdevila y Ainhara Campos Ruiz.

Las nuevas representantes asumen el testigo festivo

“Estoy convencido de que todas vosotras llevaréis con orgullo, responsabilidad, dignidad y entusiasmo los valores y las tradiciones de nuestro pueblo, porque desde este momento sois una parte fundamental de nuestras fiestas patronales”, destacó el alcalde durante su intervención.

Asimismo, Vicente Pallarés quiso agradecer públicamente la implicación de todas las personas, colectivos y entidades que hacen posible la celebración de las fiestas. “Sin el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de asociaciones, comisiones, peñas, trabajadores municipales y vecinos y vecinas, nada de esto sería posible. Nuestras fiestas son el reflejo de un pueblo vivo, participativo y comprometido con sus tradiciones”, señaló.

Con este acto de proclamación, Sant Joan de Moró inicia una nueva etapa festiva con Ariadna Amat Renau y Liana Maria Ioneci como máximas representantes, acompañadas por unas cortes de honor que vivirán durante los próximos meses una experiencia única, marcada por la emoción, la tradición y el cariño de todo un pueblo.