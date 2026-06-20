Benicàssim llena las playas de ritmo, ‘coques’ y fuegos

Las playas de Benicàssim volverán a convertirse el 23 de junio en el gran escenario de la Nit de Sant Joan con conciertos, discomóvil, folclore valenciano, reparto de coca y un castillo de fuegos artificiales que pondrá el broche a una de las celebraciones más multitudinarias del año.

La programación arrancará a las 22.00 horas en distintos puntos del litoral. En la playa l’Almadrava, frente a Villa Ana, actuará el Trío Trébol hasta la 1.00 de la madrugada. A la misma hora comenzará también el concierto del Grupo Resilientes frente a Belumar, en la playa Heliópolis, donde además habrá discomóvil frente a los apartamentos Playa Sol.

Torre de Sant Vicent concentrará las actividades más tradicionales. A las 22.00 h partirá un pasacalle de dolçainers i tabaleters por la calle Les Creus, hasta el anfiteatro Pepe Falomir, donde a las 22.30 h actuará el grupo de danza El Cremaller.

La llegada de la medianoche dará paso al esperado castillo de fuegos artificiales, mientras que durante toda la velada se repartirá la tradicional coca de Sant Joan en los diferentes espacios donde se desarrollarán las actividades.

La cita volverá a reunir a miles de vecinos y visitantes en una noche marcada por la música, la tradición y el ambiente junto al mar para dar la bienvenida al verano.