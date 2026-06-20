Benicàssim llena las playas de ritmo, ‘coques’ y fuegos
La programación incluirá conciertos, discomóvil y danzas antes del castillo pirotécnico de medianoche
Las playas de Benicàssim volverán a convertirse el 23 de junio en el gran escenario de la Nit de Sant Joan con conciertos, discomóvil, folclore valenciano, reparto de coca y un castillo de fuegos artificiales que pondrá el broche a una de las celebraciones más multitudinarias del año.
La programación arrancará a las 22.00 horas en distintos puntos del litoral. En la playa l’Almadrava, frente a Villa Ana, actuará el Trío Trébol hasta la 1.00 de la madrugada. A la misma hora comenzará también el concierto del Grupo Resilientes frente a Belumar, en la playa Heliópolis, donde además habrá discomóvil frente a los apartamentos Playa Sol.
Torre de Sant Vicent concentrará las actividades más tradicionales. A las 22.00 h partirá un pasacalle de dolçainers i tabaleters por la calle Les Creus, hasta el anfiteatro Pepe Falomir, donde a las 22.30 h actuará el grupo de danza El Cremaller.
La llegada de la medianoche dará paso al esperado castillo de fuegos artificiales, mientras que durante toda la velada se repartirá la tradicional coca de Sant Joan en los diferentes espacios donde se desarrollarán las actividades.
La cita volverá a reunir a miles de vecinos y visitantes en una noche marcada por la música, la tradición y el ambiente junto al mar para dar la bienvenida al verano.
- Adiós a la discoteca convencional: El primer piano bar de Castellón elige Benicàssim para la gran apertura del verano 2026
- Una carretera clave del interior de Castellón ganará arcenes para mejorar el acceso a varios pueblos
- Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”
- La ruta de los chiringuitos de Benicàssim: estos son los 5 rincones donde tapear frente al mar este verano
- Chicote obliga a parar el servicio en un restaurante de Castellón en su nuevo programa: 'Lo puedes tirar en cualquier sitio de la cocina porque es todo un cubo de basura
- Un pueblo de Castellón con solo 30 vecinos construirá apartamentos para atraer habitantes y salvar su futuro
- Hasta 200 euros de multa por una acción en un pueblo de Castellón que muchos consideran una simple broma
- Ni Ibiza ni Cádiz: la playa de Castellón que aspira a coronarse como la mejor de España en este 2026