Burriana se prepara para una noche mágica de fuego y tradición

Las playas de Burriana se preparan para acoger una de las noches más simbólicas del calendario festivo, la celebración de Sant Joan, que volverá a convertir el litoral en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. El Arenal concentrará el ambiente festivo con los tradicionales chiringuitos, el movimiento propio de una noche de verano y el ritual del fuego que marca esta cita, en la que muchos asistentes mantienen la costumbre de saltar las olas a medianoche como símbolo de buena suerte.

Con el objetivo de preservar la convivencia y la seguridad en la zona, el consistorio ha establecido una normativa específica para esta jornada, entre la que destaca la prohibición de realizar hogueras a menos de 40 metros de la orilla. Esta medida busca compatibilizar la celebración con la protección del entorno natural y la seguridad de los asistentes, en una noche que suele concentrar a miles de personas en las playas.

Asimismo, el consistorio ha trabajado en la planificación de una noche que requiere una coordinación especial de servicios públicos. El dispositivo contempla el refuerzo de la vigilancia, la regulación del tráfico y la ampliación de los servicios disponibles en la zona marítima, con el fin de que la celebración transcurra con normalidad y sin incidentes destacables.

Además, la programación culminará con uno de los momentos más esperados: el disparo de un castillo de fuegos artificiales a las 00.00 horas desde el espigón de la playa de El Arenal. Se trata de una iniciativa recuperada durante la actual legislatura y que ha tenido una gran acogida, consolidándose como el broche final de la noche.

Seguridad y tráfico

El dispositivo especial preparado para la ocasión incluye un amplio operativo de seguridad y movilidad que se activará durante la tarde y la madrugada. La Policía Local será la encargada de regular los principales viales de acceso a la zona marítima, como la carretera del Port, el Grau y la avenida Mediterrània, especialmente en las horas punta de llegada y salida de asistentes.

Asimismo, el dispositivo contará con el apoyo de los drones de la UVIPA, la Unidad de Vigilancia y Prevención Aérea, que permitirán reforzar la supervisión tanto del tráfico como del uso de los espacios públicos en el entorno de la playa, facilitando una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

Para mejorar la comodidad de los asistentes, el Ayuntamiento también ha previsto la instalación de más baños públicos en diferentes puntos del litoral, una medida que se suma al refuerzo general de servicios pensado para una noche de alta afluencia.

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La concejal de Fiestas, Paloma Boix, invita a la ciudadanía y a los visitantes de municipios cercanos a disfrutar de esta celebración en un ambiente de respeto y convivencia. «Queremos que burrianenses y visitantes vivan el ritual del fuego, disfruten de las playas y compartan una noche especial con el castillo de fuegos artificiales como gran colofón», señala.