PUEBLOS EN FIESTAS
Un multitudinario chupinazo abre las fiestas de Sant Joan de Moró
La plaza del Ayuntamiento se llena de vecinos, peñas y visitantes para dar inicio a los festejos patronales en honor a San Juan Bautista
Sant Joan de Moró ha dado este sábado el pistoletazo de salida a sus esperadas fiestas patronales en honor a San Juan Bautista. Y lo ha hecho con un ambiente festivo imparable, con la plaza del Ayuntamiento llena de vecinos y vecinas, peñas y visitantes que no han querido perderse uno de los momentos más esperados del calendario festivo local.
El tradicional chupinazo ha vuelto a convertirse en el gran punto de encuentro del inicio de las fiestas. A las 12.00 horas, el alcalde de la localidad, Vicente Pallarés, acompañado por la reina mayor, Ariadna Amat Renau, y la reina infantil, Liana Maria Ioneci, junto a sus respectivas cortes de honor y miembros de la corporación municipal, ha dado inicio oficial a unos días cargados de actividades, emociones y celebraciones populares.
Sant Joan de Moró ensalza a Ariadna Amat y Liana Maria Ioneci como reinas de las fiestas 2026-2027
Desde el balcón del Ayuntamiento, y ante una plaza llena de color, música y ambiente festivo, el alcalde ha querido dirigirse a todos los asistentes para invitarles a disfrutar de las fiestas con intensidad, convivencia y responsabilidad. “Hoy es un día grande para nuestro pueblo. Damos la bienvenida a unos días de reencuentro, emoción y participación. Os animo a vivir intensamente cada acto, a disfrutar con respeto y responsabilidad, y a llenar nuestras calles de música, tradición y alegría”, ha señalado Vicente Pallarés.
Espuma y música
Tras sus palabras, el disparo del cohete anunciador ha dado paso a una explosión de aplausos, vítores, confeti y celebración, acompañada por el cañón de espuma y la música de la discomóvil The End, que ha puesto la banda sonora a los primeros compases de las fiestas.
El acto también ha contado con la presencia de la corte de honor mayor, integrada por Balma Torrubia Santamaria, Ainhoa Gutiérrez Naranjo, Lucia Gozalbo Escrig, Abril Iniesta Renau, Nerea Ibáñez Mundina, Izaskun Forés Jiménez y Ainhoa Rubio Edo. Por su parte, la corte de honor infantil está formada por Candela Granell Barberá, Elsa Marín Linares, Alejandra Cosin Camacho, Àngela Castillo Capdevila y Ainhara Campos Ruiz.
Tras el chupinazo, la programación festiva ha continuado con los primeros actos taurinos de la jornada, en el día de la A.C. Penya La Unión. A las 14.00 horas se ha celebrado el encierro y exhibición de toros de la ganadería de Germán Vidal, de Cabanes, desde la avenida La Plana, patrocinado por la A.C. Penya La Unión.
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