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Fiesta en Almassora en Botànic Calduch y la playa

La tradicional celebración tendrá lugar hoy y el próximo día 23 con ‘pa i porta’, espectáculos de fuego y música

Las calles de Almassora se llenarán de luz y color con dos ‘correfocs’ .

Las calles de Almassora se llenarán de luz y color con dos ‘correfocs’ . / Mediterráneo

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Redacción

Redacción

Almassora

Almassora se prepara para celebrar una nueva edición de la Nit de Sant Joan con una programación especial que combinará tradición, espectáculo y ambiente festivo tanto en el casco urbano como en la zona costera. La Concejalía de Fiestas y la Junta Local de Fiestas del municipio han diseñado una agenda de actividades para conmemorar una de las citas más esperadas del calendario local y dar la bienvenida al verano.

Los actos arrancan este sábado 20 de junio en la plaza Botànic Calduch, donde a las 21.30 horas tendrá lugar un multitudinario pa i porta que reunirá a vecinos y visitantes en un ambiente de convivencia. A continuación, a las 23.00 horas, las calles se llenarán de luz y color con un correfoc que precederá al encendido de la tradicional hoguera de Sant Joan, uno de los momentos más simbólicos de la noche, asociado a la renovación y a los rituales vinculados al inicio de la estación estival. La velada continuará con una sesión musical a cargo de DJ Tic-tac Animacions.

Las actividades se trasladarán posteriormente a la playa de Almassora para la Nit de Sant Joan del miércoles 23. Desde las 23.00 horas, el litoral acogerá un nuevo correfoc y el encendido de la gran hoguera junto al mar, poniendo el broche final a esta tradicional celebración.

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