La mesa de pícnic que se fue de paseo por Burriana: la recuperan tras seguirle la pista por las cámaras

El descanso de unas trabajadoras de Burriana se quedó, literalmente, sin mesa. Como cada día, las empleadas de una empresa de la ciudad se dirigieron a una zona ajardinada del Camí de les Monges para almorzar durante su pausa laboral. Pero al llegar se encontraron con una escena inesperada: la mesa de pícnic municipal que solían utilizar había desaparecido.

Lo que podía parecer una simple anécdota acabó activando una investigación de la Policía Local. Las trabajadoras, sorprendidas por la ausencia de este elemento de mobiliario urbano, comunicaron lo ocurrido a través de la compañía en la que prestan servicio. A partir de ahí, los agentes iniciaron las primeras pesquisas para tratar de localizar una mesa que, todo apuntaba, no se había movido sola.

La revisión del sistema de videovigilancia del tráfico de la ciudad permitió seguirle la pista. Los agentes identificaron un vehículo que transportaba la mesa sustraída y pudieron determinar su destino. Finalmente, el equipamiento público fue localizado en una propiedad privada cercana.

De vuelta al Camí de les Monges

Tras las actuaciones policiales, los presuntos responsables fueron requeridos para devolver la mesa al lugar que le corresponde. La restitución ya se ha hecho efectiva, por lo que el mobiliario municipal ha regresado a la zona ajardinada del Camí de les Monges, donde estaba destinado al uso y disfrute de los vecinos.

Pese a la rápida recuperación, la Policía Local ha abierto diligencias y ha trasladado el caso al juzgado de guardia a través del Puesto de la Guardia Civil de Burriana, cuerpo competente en la investigación de delitos. El episodio, aunque llamativo por lo inusual del objeto sustraído, afecta a un bien público financiado con recursos municipales y pensado para el conjunto de la ciudadanía.

El alcalde, Jorge Monferrer, ha agradecido la colaboración de las trabajadoras y de la empresa, cuya rápida comunicación permitió actuar con eficacia. “El mobiliario urbano es un patrimonio de todos los vecinos de Burriana, financiado con el esfuerzo de la ciudadanía, y no podemos tolerar actos insolidarios que priven a los vecinos de sus espacios de descanso y convivencia”, ha señalado.

El caso vuelve a poner de relieve la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y corregir este tipo de actos. Esta vez, la mesa de pícnic que se fue de paseo por Burriana ya ha vuelto a casa.