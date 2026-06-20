Moncofa vive la música con el VI Festival de DJ’s
La comisión de las fiestas de Sant Antoni-L’asklaguetto organizan el ‘pa i porta’ en la avenida Mare Nostrum
Desde el área de Fiestas del Ayuntamiento de Moncofa se ha confeccionado la programación para la festividad de Sant Joan, que arrancará a las 21.00 horas del martes 23 de junio, con el tradicional sopar de pa i porta. Como novedad, este año está organizado por la comisión de fiestas de Sant Antoni-L’Asklaguetto y se llevará a cabo en un tramo de la avenida Mare Nostrum, concretamente en la zona de Masbó.
Correfoc
Sobre las 23.00 horas será el momento del correfoc con batucada a cargo de l'Associació Dracs d’Uixó y se llevará a cabo en la avenida Mare Nostrum. A las 23.45 horas llegará la cita del baño de los pies en la orilla del mar y, seguidamente, en la zona de Masbó, se celebrará el VI Festival DJ’s Sant Joan con la participación de Óscar Barroso, Álex Villa, Dani Muñoz y el grupo de animación Kanallas Fest, que repartirán aplaudidores, abanicos, balones de playa y muchos más regalos para el público asistente.
Festival
La festividad se retomará el 27 de junio a las 23.00 horas cuando está prevista la celebración del Summer Opening Festival, con DJ Juan García y a cargo de Garsan Events. Esta fiesta musical se ubicará en la zona de Belcaire Norte. En definitiva, vecinos y visitantes, podrán disfrutar de una festividad de Sant Joan con una amplia programación para todos los gustos.
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