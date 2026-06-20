Nules presenta Tardeos by Estany como novedad

Sant Joan, en Nules, es sinónimo del inicio de las fiestas populares. Durante estos días, el barrio del que es patrón está sumido en su programación de actos, que incluye citas tradicionales: 'bous al carrer', música, gastronomía, fogueres... Pero este año, el Ayuntamiento ha querido dar una especial significación a la Nit de Sant Joan, teniendo en cuenta que numerosas personas acuden a la playa para cumplir con el ritual nocturno de cenar y mojarse los pies en el mar a medianoche.

Por esa razón, en esta ocasión, el 24 de junio habrá una programación especial que han bautizado como Tardeos by Estany Sant Joan, con una serie de actividades que se realizarán en el entorno de la Terraza de l’Estany, a pocos metros del mar.

A lo largo de buena parte de la jornada, se ofrecerá un parque infantil, pensando en que los más pequeños llevarán unos días de vacaciones y es una buena manera de animarles a celebrar la llegada del verano. El horario de los juegos será de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Por la tarde, a partir de las 19.00 horas, se ha programado la actuación de Patxi Ojana, que amenizará la recta final del día. El alcalde, David García, remarca que «estas actividades quieren dinamizar las playas, a la vez que se avanza la programación estival para que disfrute todo el mundo».