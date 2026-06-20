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Onda acoge una jornada de genealogía e historia para divulgar el patrimonio cultural valenciano

Investigadores y académicos se reúnen en el Museo del Azulejo para analizar la conservación de la memoria colectiva

Onda reivindica su legado histórico en la inauguración de la Jornada de Heráldica y Genealogía Valenciana.

Onda reivindica su legado histórico en la inauguración de la Jornada de Heráldica y Genealogía Valenciana. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Onda

El Museo del Azulejo de Onda ha acogido la celebración de una jornada organizada por la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica, un encuentro que ha reunido a académicos, investigadores y especialistas para profundizar en el estudio y divulgación de la historia, los linajes y el patrimonio cultural valenciano.

El teniente de alcalde de Onda, Vicent Bou, ha sido el encargado de inaugurar la jornada en un acto que ha congregado a los representantes de la Academia y a los participantes llegados desde distintos puntos de la Comunitat Valenciana. Durante su intervención, ha agradecido a la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica la elección de Onda como sede de esta cita y ha puesto en valor el papel que desempeñan estas disciplinas en la conservación de la memoria colectiva. “Nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestros valores no son fruto del azar, son el resultado de la historia que nos une y de las generaciones que nos precedieron”, ha señalado Bou.

Jornada de Heráldica y Genealogía Valenciana en Onda.

Jornada de Heráldica y Genealogía Valenciana en Onda. / Mediterráneo

Onda, escenario de historia y patrimonio

El teniente de alcalde ha destacado que Onda constituye un entorno especialmente adecuado para albergar una jornada de estas características gracias a la riqueza de su legado histórico y monumental. En este sentido, ha recordado que la ciudad conserva un valioso patrimonio que refleja siglos de historia y que continúa siendo uno de los principales elementos de identidad del municipio.

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Asimismo, Bou ha subrayado la importancia de seguir impulsando iniciativas que permitan acercar el conocimiento histórico a la ciudadanía y contribuir a la preservación de las raíces culturales valencianas. “Cuidar nuestro pasado es la mejor manera de proyectar con fuerza nuestro futuro”, ha afirmado.

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