Onda acoge una jornada de genealogía e historia para divulgar el patrimonio cultural valenciano
Investigadores y académicos se reúnen en el Museo del Azulejo para analizar la conservación de la memoria colectiva
El Museo del Azulejo de Onda ha acogido la celebración de una jornada organizada por la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica, un encuentro que ha reunido a académicos, investigadores y especialistas para profundizar en el estudio y divulgación de la historia, los linajes y el patrimonio cultural valenciano.
El teniente de alcalde de Onda, Vicent Bou, ha sido el encargado de inaugurar la jornada en un acto que ha congregado a los representantes de la Academia y a los participantes llegados desde distintos puntos de la Comunitat Valenciana. Durante su intervención, ha agradecido a la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica la elección de Onda como sede de esta cita y ha puesto en valor el papel que desempeñan estas disciplinas en la conservación de la memoria colectiva. “Nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestros valores no son fruto del azar, son el resultado de la historia que nos une y de las generaciones que nos precedieron”, ha señalado Bou.
Onda, escenario de historia y patrimonio
El teniente de alcalde ha destacado que Onda constituye un entorno especialmente adecuado para albergar una jornada de estas características gracias a la riqueza de su legado histórico y monumental. En este sentido, ha recordado que la ciudad conserva un valioso patrimonio que refleja siglos de historia y que continúa siendo uno de los principales elementos de identidad del municipio.
Asimismo, Bou ha subrayado la importancia de seguir impulsando iniciativas que permitan acercar el conocimiento histórico a la ciudadanía y contribuir a la preservación de las raíces culturales valencianas. “Cuidar nuestro pasado es la mejor manera de proyectar con fuerza nuestro futuro”, ha afirmado.
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