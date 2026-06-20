Onda refuerza la promoción del ‘Pastís d'Onda’ como símbolo de su tradición gastronómica

El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha una nueva campaña para reforzar la promoción del ‘Pastís d'Onda’, uno de los productos más representativos de la gastronomía tradicional local. La iniciativa contempla la distribución de bolsas y cartones personalizados entre los hornos y panaderías del municipio con el objetivo de poner en valor el producto y contribuir a la difusión de una receta profundamente arraigada en la historia y las costumbres ondenses.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, junto a la concejala de Hostelería y Turismo, María Baila, ha visitado varios establecimientos para presentar la campaña y hacer entrega del nuevo material promocional. Durante la visita, Ballester ha destacado que el 'Pastís d'Onda' “forma parte de nuestra identidad y de los recuerdos de muchas generaciones de ondenses”. En este sentido, ha añadido: “Queremos seguir preservándolo, promocionándolo y compartiéndolo con quienes nos visitan, porque hablar del Pastís d'Onda es hablar también de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra forma de entender la gastronomía”.

La actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal para destacar los elementos que hacen única a Onda, reforzando aquellos productos, tradiciones y recursos que forman parte de su patrimonio cultural y gastronómico.

Un producto con historia

El 'Pastís d'Onda' es una de las elaboraciones más características de la cocina tradicional ondense. Su receta ha pasado de generación en generación y continúa manteniendo una presencia destacada en los hornos y panaderías del municipio, donde sigue elaborándose siguiendo los procesos tradicionales.

Con el objetivo de acercar esta tradición a un mayor número de personas, los nuevos cartones incorporan, en su base, información sobre la elaboración del producto, sus ingredientes y la receta tradicional. De esta forma, quienes adquieran el 'pastís' podrán conocer mejor la historia que hay detrás de esta especialidad gastronómica y el valor cultural que representa para Onda.

La campaña busca, además, reforzar la identificación del producto con el municipio, favoreciendo que vecinos y visitantes reconozcan la marca del ‘Pastís d'Onda’ como una de las señas de identidad gastronómicas más representativas de la ciudad.

Apoyo a los hornos y panaderías locales

La iniciativa también pretende respaldar el trabajo de los hornos y panaderías que mantienen viva esta tradición. Gracias a la distribución gratuita de estos soportes promocionales, los establecimientos dispondrán de una imagen común y reconocible que contribuirá a poner en valor el producto y mejorar su presentación.

Desde el Ayuntamiento destacan el papel fundamental que desempeñan estos negocios en la conservación de las recetas tradicionales y en la transmisión del patrimonio gastronómico local. En este sentido, la colaboración entre la administración local y el tejido comercial permite impulsar acciones que benefician tanto a la promoción del producto como a la actividad económica vinculada a él.

Noticias relacionadas

Por otra parte, las panaderías y hornos interesados en adherirse a la campaña y obtener de forma gratuita el material promocional podrán recogerlo en el Área de Turismo de la Casa de la Cultura a partir del próximo lunes 22 de junio.