Onda refuerza la promoción del ‘Pastís d'Onda’ como símbolo de su tradición gastronómica
El Ayuntamiento distribuye nuevos soportes promocionales entre las panaderías locales para dar visibilidad a este producto típico
El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha una nueva campaña para reforzar la promoción del ‘Pastís d'Onda’, uno de los productos más representativos de la gastronomía tradicional local. La iniciativa contempla la distribución de bolsas y cartones personalizados entre los hornos y panaderías del municipio con el objetivo de poner en valor el producto y contribuir a la difusión de una receta profundamente arraigada en la historia y las costumbres ondenses.
La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, junto a la concejala de Hostelería y Turismo, María Baila, ha visitado varios establecimientos para presentar la campaña y hacer entrega del nuevo material promocional. Durante la visita, Ballester ha destacado que el 'Pastís d'Onda' “forma parte de nuestra identidad y de los recuerdos de muchas generaciones de ondenses”. En este sentido, ha añadido: “Queremos seguir preservándolo, promocionándolo y compartiéndolo con quienes nos visitan, porque hablar del Pastís d'Onda es hablar también de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra forma de entender la gastronomía”.
La actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal para destacar los elementos que hacen única a Onda, reforzando aquellos productos, tradiciones y recursos que forman parte de su patrimonio cultural y gastronómico.
Un producto con historia
El 'Pastís d'Onda' es una de las elaboraciones más características de la cocina tradicional ondense. Su receta ha pasado de generación en generación y continúa manteniendo una presencia destacada en los hornos y panaderías del municipio, donde sigue elaborándose siguiendo los procesos tradicionales.
Con el objetivo de acercar esta tradición a un mayor número de personas, los nuevos cartones incorporan, en su base, información sobre la elaboración del producto, sus ingredientes y la receta tradicional. De esta forma, quienes adquieran el 'pastís' podrán conocer mejor la historia que hay detrás de esta especialidad gastronómica y el valor cultural que representa para Onda.
La campaña busca, además, reforzar la identificación del producto con el municipio, favoreciendo que vecinos y visitantes reconozcan la marca del ‘Pastís d'Onda’ como una de las señas de identidad gastronómicas más representativas de la ciudad.
Apoyo a los hornos y panaderías locales
La iniciativa también pretende respaldar el trabajo de los hornos y panaderías que mantienen viva esta tradición. Gracias a la distribución gratuita de estos soportes promocionales, los establecimientos dispondrán de una imagen común y reconocible que contribuirá a poner en valor el producto y mejorar su presentación.
Desde el Ayuntamiento destacan el papel fundamental que desempeñan estos negocios en la conservación de las recetas tradicionales y en la transmisión del patrimonio gastronómico local. En este sentido, la colaboración entre la administración local y el tejido comercial permite impulsar acciones que benefician tanto a la promoción del producto como a la actividad económica vinculada a él.
Por otra parte, las panaderías y hornos interesados en adherirse a la campaña y obtener de forma gratuita el material promocional podrán recogerlo en el Área de Turismo de la Casa de la Cultura a partir del próximo lunes 22 de junio.
- Antiguos alumnos de un instituto de Castellón se reúnen por primera vez después de medio siglo: 'No nos reconocíamos
- Adiós a la discoteca convencional: El primer piano bar de Castellón elige Benicàssim para la gran apertura del verano 2026
- Un histórico restaurante de un emblemático paraje de Castellón, contra las cuerdas por un derribo de 160.000 euros
- Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”
- La ruta de los chiringuitos de Benicàssim: estos son los 5 rincones donde tapear frente al mar este verano
- Un pueblo de Castellón con solo 30 vecinos construirá apartamentos para atraer habitantes y salvar su futuro
- Hasta 200 euros de multa por una acción en un pueblo de Castellón que muchos consideran una simple broma
- Ni Ibiza ni Cádiz: la playa de Castellón que aspira a coronarse como la mejor de España en este 2026