Las playas de Moncofa y Almenara dispondrán más días del ecoparque móvil

Los Ayuntamientos de Moncofa y Almenara, a través del Consorcio de Residuos C3/V1, amplía el servicio de ecoparque móvil con un nuevo día de atención en la zona de la playa de Moncofa y en la playa Casablanca de Almenara

Concretamente, en la playa de Moncofa el ecoparque móvil estará disponible en la calle Rioja los martes y sábados a partir del 20 de junio, mientras que en el núcleo urbano continuará prestando servicio los lunes. Además, se mantendrá el servicio especial de apertura cada primer domingo de mes según la planificación anual establecida.

Con esta ampliación, el Ayuntamiento busca facilitar el reciclaje y la correcta gestión de residuos, ofreciendo a vecinos, vecinas y visitantes una mayor disponibilidad para depositar enseres y otros materiales, especialmente durante los fines de semana, cuando muchas personas disponen de más tiempo para realizar estas gestiones.

Desde el consistorio se recuerda la importancia de utilizar el ecoparque móvil para contribuir al cuidado del entorno y mantener el municipio en las mejores condiciones. Asimismo, se informa de que el uso del ecoparque, identificándose mediante la referencia catastral de la vivienda, permite acceder a bonificaciones en la tasa de tratamiento de residuos aplicada por el Consorcio de Residuos.

El caso de Almenara

Por su parte, en la playa Casablanca de Almenara, el ecoparque móvil se pondrá en marcha a partir del próximo 21 de junio, una iniciativa que permitirá acercar este recurso a los vecinos y residentes de la zona costera, facilitando así la correcta gestión y reciclaje de residuos especiales. La llegada del servicio responde a una petición realizada por el Ayuntamiento de Almenara con la finalidad de mejorar la atención a la ciudadanía y reforzar las acciones de reciclaje en el núcleo marítimo. El Ecomóvil se ubicará en la calle Bovar, en el cruce con la avenida del Mar, junto al pipi can, y ofrecerá servicio en distintas fechas a lo largo de los próximos meses.

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, ha destacado que “con la incorporación de este servicio durante todo el año damos respuesta a una necesidad planteada por los vecinos y las vecinas de la Playa Casablanca, acercando las posibilidades de reciclaje y facilitando que puedan depositar determinados residuos de forma cómoda y responsable”. Además, ha señalado que “cada pequeño gesto cuenta a la hora de cuidar nuestro entorno y preservar el medio ambiente, por lo que es fundamental que entre todos colaboremos en la correcta gestión de los residuos y fomentemos hábitos sostenibles”.

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El Ecomóvil está destinado a la recogida de pequeñas cantidades de residuos que, por sus características o volumen, no pueden depositarse en los contenedores convencionales de reciclaje. Entre ellos se encuentran pilas, medicamentos, pequeños electrodomésticos, aceites domésticos, baterías, papel y cartón, plásticos, ropa, envases o pequeños enseres, entre otros.