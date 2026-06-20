De TikTok a abrir una tienda única en un pueblo de Castellón: “Hemos recibido mucho cariño de la gente”

Detrás de cada nuevo negocio hay una historia personal, familiar y de superación que explica mucho más que una simple apertura.

La calle Batalla Bailén, 37, de Almassora fue el escenario este viernes, 19 de junio, de la inauguración de Bazar Zana, la primera tienda de estas características en el municipio. Se trata de un nuevo establecimiento dedicado a la moda, accesorios y productos de origen árabe que está impulsado por Fatema Zana, una mujer marroquí que ha logrado transformar un proyecto que nació en el entorno digital en una tienda física con una acogida notable por parte de los vecinos.

Fatema Zana en Bazar Zana, su nueva tienda en Almassora / Marta Solsona

Fatema llegó a España en el año 2006, mientras que su marido, Majid Zana, lo había hecho anteriormente en 1999, y ambos se instalaron en Seròs, una pequeña localidad del interior de Cataluña donde construyeron su vida familiar y criaron a sus cuatro hijos hasta que una de sus hijas decidió trasladarse a Almassora para continuar sus estudios universitarios. Esta circunstancia motivó que la familia optara en diciembre de 2024 por vender su vivienda en Seròs y establecerse definitivamente en la localidad castellonense, al percibir la distancia como un problema.

Paralelamente a su vida familiar, Fatema ha desarrollado desde hace varios años una actividad en redes sociales, especialmente a través de TikTok, donde ha ido mostrando distintos contenidos relacionados con la moda marroquí, egipcia y árabe en general, además de productos de cosmética y artículos para el hogar, lo que le permitió alcanzar una comunidad de seguidores y realizar envíos de productos tanto dentro como fuera de España, consolidando así una pequeña actividad comercial que ha servido como base para su actual proyecto.

Con la apertura de Bazar Zana, ese trabajo digital ha dado un paso más hacia el ámbito físico, ya que con el respaldo de representantes del Ayuntamiento, entre ellos la alcaldesa, María Tormo, que ha acompañado a la familia durante la inauguración de un establecimiento que ha recibido una importante afluencia de público y un notable volumen de compras durante su primer día de actividad.

Fatema ha señalado que la respuesta de los vecinos ha sido "muy positiva" y que ha percibido un ambiente de cercanía y apoyo que considera fundamental en este inicio, al tiempo que ha expresado su satisfacción por haber convertido en realidad un proyecto que comenzó en redes sociales y que ahora se materializa en un espacio físico.

Bazar Zana es la primera tienda de estas características en Almassora, lo que, según la visión de esta emprendedora, permite acercar la moda y los productos árabes a la población local y facilitar el acceso a este tipo de artículos a mujeres que anteriormente debían desplazarse a otras localidades para poder adquirirlos, algo que ahora resulta más accesible gracias a esta nueva apertura.

Productos domésticos que se pueden encontrar en el Bazar Zana / Marta Solsona

Con esta iniciativa, Fatema Zana consolida un proyecto empresarial que combina su experiencia en redes sociales con el comercio físico y que representa la culminación de un proceso personal y familiar que ha ido evolucionando hasta convertirse en un negocio establecido en el centro de Almassora.