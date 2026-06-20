Torreblanca refuerza la seguridad y la accesibilidad de sus playas

El Ayuntamiento de Torreblanca activa el servicio de seguridad, salvamento marítimo y socorrismo en sus playas, un dispositivo que permanecerá operativo del 20 de junio hasta el próximo 10 de septiembre con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y visitantes durante toda la temporada estival. El servicio se prestará diariamente en horario de 11.00 a 20.00 horas, dando continuidad a la ampliación impulsada esta legislatura por el actual equipo de gobierno para ofrecer una mayor cobertura durante los meses de mayor afluencia turística.

La concejala de Turismo, Gema Edo, ha destacado que esta medida responde al compromiso municipal de seguir mejorando los servicios que se ofrecen en el litoral. “Nuestro objetivo es que tanto los vecinos como las personas que nos visitan disfruten de unas playas seguras, bien atendidas y adaptadas a las necesidades de todos los usuarios. La ampliación del servicio que iniciamos el año pasado ha demostrado ser una decisión acertada y este verano volvemos a apostar por ella”, ha señalado.

Además de la vigilancia y atención ante posibles incidencias, Torreblanca continuará reforzando la accesibilidad de sus playas con diferentes recursos destinados a facilitar el baño y la movilidad de las personas con diversidad funcional o movilidad reducida. Entre ellos destacan las muletas anfibias, andadores adaptados para la arena, grúas eléctricas y flotadores específicos para el acceso al mar.

“Queremos que nuestras playas sean espacios inclusivos y accesibles. Por eso seguimos incorporando equipamientos que permitan a cualquier persona disfrutar del entorno litoral con la mayor autonomía y comodidad posible”, ha explicado Edo.

Los servicios del litoral torreblanquino

La responsable municipal de Turismo también ha puesto en valor la calidad ambiental y los servicios del litoral torreblanquino, reconocido un año más con dos banderas azules, distintivos que certifican la excelencia de las playas en aspectos como la gestión ambiental, la seguridad, la accesibilidad y los servicios ofrecidos a los usuarios.

Asimismo, Torreblanca cuenta con enclaves de gran valor natural, como la playa situada en el entorno del Prat de Torreblanca, que complementan una oferta turística basada en la combinación de calidad, naturaleza y sostenibilidad.

“Las playas son uno de los principales atractivos turísticos de nuestro municipio y seguimos trabajando para que mantengan los máximos estándares de calidad. Queremos que quienes nos visitan encuentren en Torreblanca un destino seguro, accesible y respetuoso con el entorno”, ha concluido la concejala de Turismo, Gema Edo.