Vinaròs enciende la magia en el corazón de sus fiestas con la velada más esperada

La llegada de la Nit de Sant Joan supone uno de los momentos más especiales del calendario festivo vinarocense. En plena celebración de las fiestas de Sant Joan y Sant Pere, vecinos y visitantes volverán a reunirse para disfrutar de una programación intensa que combina actos tradicionales con propuestas musicales, culturales e infantiles pensadas para todas las edades.

La jornada del 23 de junio arrancará con actividades organizadas por diferentes entidades de la ciudad, como el concurso de dibujo de la Penya Barça Vinaròs o la gincana impulsada por la Colla Gent de Bé. A mediodía, el ambiente festivo se trasladará al paseo de Colón con la apertura de El Vermut de Festes, que se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro de estos festejos.

Durante la tarde, los más pequeños serán los protagonistas con la chocolatada y la fiesta infantil organizada por la Penya Barça, mientras que la música ocupará distintos escenarios de la ciudad con audiciones, conciertos y sesiones de tardeo. También habrá espacio para la Xaranga Els Indultats, encargada de animar el paseo marítimo.

Noche mágica

Será por la noche cuando Vinaròs viva los momentos más esperados. La traca recorrerá las calles del centro y, continuación, la actividad se trasladará a distintos espacios, con actuaciones musicales como la de Maruja Limón en La Mera Espai Cultural.

Uno de los actos más emblemáticos volverá a ser el correfoc de Sant Joan, organizado por el Ball de Dimonis de Vinaròs. El fuego, la pólvora y los elementos del imaginario festivo tomarán las calles del centro en un espectáculo que congrega a cientos de personas. Fuera de programa, está prevista la llegada de la Flama del Canigó, en el paseo Colón media hora antes de las 00.00 h.

La medianoche dará paso a la Verbena de Sant Joan, considerada una de las grandes citas de las fiestas. La Carpa de Fiestas acogerá una larga noche de música y baile con la orquesta Vulcano, mientras que otros espacios del recinto festivo ofrecerán alternativas para todos los gustos, prolongando la celebración hasta la madrugada.

Tras la noche más corta del año, Vinaròs celebrará el día 24 la festividad de Sant Joan. La jornada comenzará con el pasacalle de acompañamiento a Sant Joan, con las reinas, damas y caballeros, junto a los Nanos i Gegants, para dirigirse a la iglesia arciprestal, donde tendrá lugar la misa en honor al santo. Posteriormente, el centro volverá a llenarse de ambiente con el pasacalle.

Por la tarde, la programación recuperará su carácter lúdico con propuestas como el Tardeo Inclusivo, organizado por la Colla Gent de Bé y Afaniad, así como el Holi Colours Festival, que teñirá la zona portuaria en una actividad abierta a todas las edades.

La oferta cultural se completará con espectáculos musicales y teatrales, entre ellos Vivo Cantando, un recorrido por clásicos del Festival de Eurovisión, y el Festival Infantil Mamma Mia. Además, el Auditorio Municipal acogerá la entrega del Alè Vinarossenc al chef Rubén Miralles, la primera estrella Michelín de la ciudad, en un acto organizado por la Fundació Caixa Vinaròs que contará con la actuación de la artista Pepa Plana.

La jornada concluirá con la traca y la actuación de La Banda Sabinera, poniendo el broche a dos días que son el eje central de unas fiestas que continuarán hasta el día 29.