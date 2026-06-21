De l’Alcalatén a Euskadi: un viaje al ritmo de la tradición

El Grup de Danses Font d’Aixart de l’Alcora participó el pasado fin de semana en una nueva experiencia de intercambio cultural en Sestao (Vizcaya), donde compartió escenario y convivencia con el grupo anfitrión, Eusko Lorak Taldea, y con la Asociación Cultural Peleiriños de Sarria (Lugo), en una jornada dedicada a la danza tradicional y al intercambio cultural entre diferentes territorios de la península.

La delegación alcorina, acompañada por el grupo Concuerda, llevó hasta el País Vasco una muestra del patrimonio cultural valenciano a través de la música, la indumentaria tradicional y diversas danzas de su repertorio. La actuación permitió dar a conocer la riqueza del folclore de las comarcas valencianas ante un público que respondió con gran interés y entusiasmo.

Más allá de las actuaciones, el encuentro estuvo marcado por la convivencia entre los grupos participantes, que compartieron experiencias, tradiciones y distintas formas de entender y vivir la cultura popular. Un ambiente de hermandad que contribuyó a estrechar lazos entre colectivos que trabajan, desde diferentes puntos de la geografía, para mantener vivo el patrimonio cultural inmaterial de sus pueblos.

Grup de Danses Font de Aixart de l'Alcora. / Javier Nomdedeu

Esta visita tendrá continuidad muy pronto, ya que los integrantes de Eusko Lorak Taldea devolverán la visita durante la celebración de AlcoraFolk, prevista para el próximo mes de octubre. Allí volverán a compartir escenario con los bailadores y músicos alcorinos ante el público de la localidad.

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Un momento del encuentro en Sestao. / Javier Nomdedeu

Con iniciativas como esta, el Grup de Danses Font d’Aixart continúa apostando por la difusión, el intercambio y la promoción de la cultura tradicional valenciana, haciendo del folclore una herramienta de encuentro, conocimiento mutuo y enriquecimiento cultural entre pueblos y generaciones.