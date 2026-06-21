L’Alcora estrena un mural dedicado a la memoria democrática

La plazoleta de la calle Peiró de l'Alcora acogió este sábado la inauguración de 'Sempre Torna', el mural cerámico creado por los alcorinos Salvador Negre y Luis Vives, ganador del concurso municipal de memoria democrática impulsado por el Ayuntamiento. Una iniciativa que sirvió también como conclusión del ciclo Maig Ceràmic, que siempre se alarga hasta junio.

La obra rinde homenaje a las personas del municipio que sufrieron la represión franquista después de la Guerra Civil para defender las ideas democráticas o por su vinculación con ellas, si bien también recuerda aquellos vecinos y vecinas que fueron fusilados, encarcelados, obligados a exiliarse o sometidos a la persecución y al silencio durante décadas. Con este proyecto, l'Alcora da un paso más en la recuperación y dignificación de su memoria democrática.

El acto estuvo conducido por el regidor de Cultura y Patrimonio, Carlos Esteban, y reunió representantes institucionales, miembros de la corporación municipal, vecinos y vecinas, familiares de las víctimas y representantes del Grupo para la Investigación de la Memoria Histórica de Castelló, entidad que ha desarrollado una tarea fundamental en este proyecto.

Inauguración del mural de l'Alcora. / Javier Nomdedeu

Una emotiva jornada

La jornada estuvo acompañada por las actuaciones de Tamara Bellés y Sara Nadal, que interpretaron varias piezas relacionadas con la memoria, el exilio, la libertad y la dignidad humana, aportando una especial carga emotiva al homenaje. En representación del Grup per la Recerca de la Memòria Histórica de Castelló intervino Neus Tirado, quien puso en valor la importancia de continuar investigando, documentando y recuperando la historia de las víctimas de la represión franquista y de todas aquellas personas que durante muchos años quedaron silenciadas.

Por su parte, los autores explicaron el proceso de creación de 'Sempre Torna' y el significado de los diferentes elementos que conforman la obra. El mural nace de la unión entre la propuesta artística y cerámica de Negre y la poesía escrita por Vives, dos lenguajes que dialogan para convertir el espacio público en un lugar de memoria, dignidad y reflexión colectiva.

Detalle del nuevo mural de l'Alcora. / Javier Nomdedeu

El acto contó también con la participación de la subdelegada del Gobierno a Castelló, Antonia García Valls, quien destacó el papel de las instituciones en la preservación de la memoria democrática y la necesidad de continuar impulsando iniciativas que contribuyan a dignificar las víctimas. La jornada concluyó con la intervención del alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, quién señaló que recordar es también una manera de construir futuro y reivindicó la necesidad de continuar reconociendo la historia de todas aquellas personas que sufrieron la represión y la pérdida de libertades.

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Con la inauguración de 'Sempre Torna', l'Alcora incorpora un nuevo espacio de memoria en el municipio. Un lugar destinado a recordar, reconocer y dignificar las personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura, y a transmitir a las futuras generaciones los valores de la democracia, la libertad y la convivencia a través de un lenguaje tan arraigado a la identidad local como es la cerámica.