Peñíscola comenzará el verano con 500 plazas más de aparcamiento

El Ayuntamiento de Peñíscola abrirá al público en los próximos días el nuevo párking disuasorio ubicado en la zona de La Cardona, una infraestructura estratégica destinada a ampliar la capacidad de estacionamiento en el municipio y mejorar la movilidad sostenible durante los periodos de mayor afluencia turística.

Las obras se encuentran prácticamente finalizadas. El aparcamiento está completamente acabado y únicamente resta la instalación de las luminarias para proceder a la recepción oficial de la actuación y su posterior puesta en funcionamiento. Paralelamente, la Policía Local ya ha elaborado la propuesta de ordenación del tráfico para regular los accesos y salidas de las instalaciones.

Movilidad sostenible

El espacio se ha transformado por completo durante este invierno, cuenta con una superficie de 21.000 metros cuadrados y estará conectado tanto con la zona de Peñismar, a través de la calle Huesca, como con la carretera Peñíscola-Benicarló. La intervención en la calle Huesca ya ha concluido, incluyendo el hormigonado del vial para adecuar la conexión con el nuevo aparcamiento.

El párking dispondrá de más de 500 plazas para turismos y ha sido diseñado para favorecer una movilidad más sostenible. El proyecto incorpora también plazas para autocares, una parada de autobús, espacios destinados al alquiler de vehículos sin motor y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

"Una actuación estratégica"

El alcalde, Andrés Martínez, destaca que se trata de “una actuación estratégica que pretende ampliar la capacidad de aparcamiento del municipio, con buenas conexiones y servicios para facilitar la movilidad sostenible, evitando así la saturación de vehículos en el núcleo urbano y suburbano”.

La infraestructura incorpora además soluciones innovadoras para la gestión sostenible del agua. Su base contiene un depósito drenante de más de medio metro de profundidad y con un 30% de hueco para la acumulación de agua, lo que permitirá reducir la escorrentía superficial de las lluvias y favorecer la infiltración hacia el terreno, contribuyendo a la recarga del acuífero.

El nuevo recinto no cuenta con un cerramiento convencional para garantizar la permeabilidad del terreno y facilitar el drenaje natural del agua.

Plan de Sostenibilidad Turística

La creación de este párking disuasorio forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística impulsado por el Ayuntamiento a través de las áreas de Urbanismo y Turismo. La iniciativa fue incluida en la propuesta presentada ante la Secretaría de Estado de Turismo con el objetivo de reducir la presencia de tráfico rodado en las zonas más céntricas y fomentar los desplazamientos a pie, en transporte público o mediante vehículos sin motor hacia los principales puntos de interés turístico.

Se trata de una de las actuaciones con mayor inversión dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Peñíscola, con un presupuesto superior a los 1,5 millones de euros. El proyecto está financiado conjuntamente por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento y tiene como finalidad contribuir a la descongestión del núcleo urbano durante las épocas de mayor concurrencia de visitantes.