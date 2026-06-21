Concurrido 'pa i porta' de Botànic Calduch con motivo de la Nit de Sant Joan

Almassora vivió el sábado por la noche uno de los actos más esperados de la programación de la Nit de Sant Joan con la concurrida cena de 'pa i porta' en Botànic Calduch. Al acto asistió la alcaldesa, María Tormo, junto a miembros de la corporación municipal.

La celebración constó de un espectacular 'correfoc' que recorrió las inmediaciones de la plaza, llenando de fuego, luz y tradición la noche más mágica del año. A continuación, tuvo lugar el tradicional encendido de la hoguera de Sant Joan, símbolo de purificación y renovación ligado a la llegada del verano.

La jornada concluyó con la actuación de DJ TIC-TAC Animacions, que puso ritmo y diversión a una velada pensada para disfrutar en familia y con amigos.

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Los actos de la Nit de Sant Joan continuarán el próximo 23 de junio en la playa de Almassora, donde a partir de las 23.00 horas se celebrará un nuevo correfoc y el encendido de la gran hoguera junto al mar.