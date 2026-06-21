Emma Latorre, estudiante de Castellón y embajadora de la Agencia Espacial Española con tan solo 18 años: "Me iría al espacio sin pensarlo"

Hace apenas unas semanas, Emma Latorre estaba sentada frente a los apuntes de la EBAU y como miles de estudiantes, dedicaba sus días a preparar los exámenes que marcarían el final de una etapa. Sin embargo, el pasado 31 de marzo recibió una llamada que cambió por completo sus planes y, de cierta forma, su futuro, ya que al otro lado del teléfono, la Agencia Espacial Española (AEE) le comunicaba que había sido seleccionada, para participar en el programa 'Astronauta por un Día', impulsado por la AEE y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Unos meses después, la joven segorbina de 18 años puede presumir de haber volado en un avión utilizado para entrenar astronautas, experimentar distintos tipos de gravedades y convertirse en embajadora de la Agencia Espacial Española, una experiencia al alcance de muy pocos.

La iniciativa reunió a 30 estudiantes de toda España, entre más de 400 aspirantes que se presentaron al programa, con el objetivo de acercarlos al sector espacial y permitirles conocer de primera mano algunas de las experiencias que forman parte de la preparación de los astronautas.

Imágenes del programa 'Astronauta por un Día' / Airzerog

La primera vez que flotó

La experiencia comenzó en la Base Aérea de San Javier, en Murcia. Allí, los participantes asistieron a jornadas intensivas de formación sobre el sector espacial y convivieron durante dos días con otros jóvenes que comparten la misma pasión por la ciencia y la exploración. Cuando Emma recuerda aquellos días, hay un momento que destaca por encima de todos los demás: "La primera parábola", responde sin dudar. Fue el instante en el que el avión recreó unas condiciones de gravedad similares a las de Marte. "La sensación de flotar, de no pesar tanto como normalmente y sentir que saltas y te vas hacia arriba es inolvidable", explica la joven. Ese recuerdo sigue siendo el primero que aparece en su mente varias semanas después de la experiencia.

Emma Latorre flotando por primera vez junto a la ministra Diana Morant y los astronautas de la AEE Pablo Álvarez y Sara García / Airzerog

Una vocación confirmada

Más allá de la emoción del viaje, la experiencia ha servido para confirmar una vocación: "Siempre he sabido que me gusta mucho el espacio, que es algo que me interesa muchísimo", explica. "Después de toda esta experiencia he descubierto que me gustaría profundamente dedicarme a este sector", ahora mira al futuro con objetivos definidos.

La joven segorbina quiere estudiar Física y posteriormente un máster en Astrofísica y dentro de diez años se imagina trabajando en investigación o en algún ámbito relacionado con el espacio, incluso sueña con llegar algún día a formar parte de la Agencia Espacial Europea: "No sé si como astronauta, pero sí como una de las personas que están detrás de todo ese trabajo, porque son igual de importantes", señala.

Desde el espacio hasta las aulas

Los embajadores se comprometen a colaborar en ciertas actividades de divulgación científica, como dar charlas y compartir su experiencia en centros educativos o universitarios. Emma ya ha tenido varios encuentros en colegios de su pueblo, Segorbe, en los cuales ha compartido una idea que considera fundamental y es que el espacio ya no es un mundo tan lejano como parece: "El espacio es un campo que está en auge, estos últimos años ha estado creciendo y va a seguir creciendo exponencialmente. Yo les diría que no tengan miedo, que es algo que está cada vez más cerca y es más accesible para todos nosotros", asegura.

Emma en la formación impartida del programa 'Astronauta por un Día' / Airzerog

Por eso anima a quienes sienten curiosidad por la ciencia o sueñan con trabajar algún día en este ámbito a no rendirse ante las dificultades: "Puede que la primera vez no salga, ni la segunda, pero nunca hay que darse por vencido, hay que intentar aprovechar todas las oportunidades que se presenten", afirma. Para Emma, uno de los principales mensajes que quiere transmitir a los jóvenes es que las profesiones relacionadas con el espacio ya no pertenecen únicamente al terreno de los sueños o de la ciencia ficción, sino que representan un sector con cada vez más oportunidades de futuro.

Un secreto a voces

Uno de los momentos más especiales llegó con la visita de los astronautas españoles Sara García y Pablo Álvarez. Lo que inicialmente iba a ser una sorpresa terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más valiosos para los participantes: "Se empezó a rumorear que podían venir y después a uno de los militares se le escapó", recuerda entre risas. Pero de todos los profesionales que ha conocido durante este proceso, Emma tiene claro cuál es su referente: "Pablo Álvarez", afirma. "Lo conocimos durante el vuelo y me pareció un ejemplo a seguir, un rol al que me gustaría llegar a ser algún día". La joven reconoce que conocer a personas que actualmente forman parte de los programas espaciales europeos le permitió entender mejor el esfuerzo y la preparación que hay detrás de cada misión.

Si mañana llamara el espacio...

Y si mañana llegara la llamada para subir en una nave rumbo al espacio ¿harías la maleta sin pensarlo o te lo pensarías dos veces?, su respuesta sería inmediata: "Yo me iría. Hay que vivir el momento, si te dan la oportunidad, cógela", reconoce sonriendo. De momento, su próximo destino no es una nave espacial, sino la universidad, pero después de haber pasado de los apuntes de la EBAU a experimentar la gravedad reducida en un avión de entrenamiento para astronautas, Emma Latorre sabe mejor que nadie que algunos sueños, por lejanos que parezcan, pueden empezar a cumplirse mucho antes de lo esperado.